Артем Бардин — Анней Ласка. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.12.21)

Прогноз Артем Бардин — Анней Ласка (27-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Артем Бардин — Анней Ласка (27 декабря), ставки и коэффициенты

27 декабря в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Premier Tour, в котором на корт выйдут Артем Бардин , а противостоять в этом поединке будет Анней Ласка.



Артем Бардин сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 27 декабря придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Анней Ласка. По Москве данный поединок начнется в 00:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Анней Ласка, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Артем Бардин — Анней Ласка. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Артем Бардин — Анней Ласка, которая пройдет 27 декабря в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 00:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Артем Бардин

Болельщики ожидали, что на этом турнире Артем Бардин продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Артем Бардин в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Артем Бардин сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Артем Бардин немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Анней Ласка

На этом турнире Анней Ласка выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Анней Ласка снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Анней Ласка чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Анней Ласка уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Анней Ласка зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Daily Premier Tour, Артем Бардин — Анней Ласка

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Артем Бардин и Анней Ласка уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Артем Бардин — Анней Ласка. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.12.21)

Артем Бардин

В этом сезоне Артем Бардин демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Артем Бардин уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Артем Бардин любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Артем Бардин часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Артем Бардин умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Анней Ласка

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Анней Ласка все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Анней Ласка сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Анней Ласка все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Анней Ласка предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Артем Бардин — Анней Ласка Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Артем Бардин и Анней Ласка аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Артем Бардин и Анней Ласка обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Артем Бардин и Анней Ласка постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Артем Бардин — Анней Ласка: соперники не будут долго запрягать

Артем Бардин и Анней Ласка которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Артем Бардин имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Анней Ласка хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Артем Бардин. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Анней Ласка умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Артем Бардин довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Анней Ласка вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Артем Бардин.

СЕГОДНЯ МАТЧ Артем Бардин — Анней Ласка. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Артем Бардин и Анней Ласка. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Артем Бардин и для Анней Ласка, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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