Flying Falcons — Red Dragons. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.12.21)

Прогноз Flying Falcons — Red Dragons (28-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Flying Falcons — Red Dragons (28 декабря), ставки и коэффициенты

28 декабря в 07:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Китай, в котором на своей площадке местный клуб Flying Falcons примет соперника по национальному первенству Red Dragons.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Flying Falcons – Red Dragons, запланированный на 28 декабря. Баскетболисты появятся на площадке в 07:45 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Red Dragons, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Flying Falcons — Red Dragons:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Flying Falcons — Red Dragons, запланированное на 28 декабря. Поставить на матч можно будет до 07:45 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Red Dragons была еще пять лет назад.

Flying Falcons

К данному поединку баскетбольный клуб Flying Falcons подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Flying Falcons играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Flying Falcons подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Red Dragons

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Red Dragons потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Red Dragons сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Red Dragons не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Flying Falcons — Red Dragons, который организаторы собираются провести 28 декабря. По московскому времени начало данной игры будет в 07:45. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Flying Falcons.



Flying Falcons — Red Dragons. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.12.21)

Flying Falcons

В этом сезоне баскетбольный клуб Flying Falcons и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Flying Falcons играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Red Dragons

После того, как баскетбольный клуб Red Dragons проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Red Dragons хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Red Dragons продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Flying Falcons — Red Dragons Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Flying Falcons после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 28 декабря сыграет матч против БК Red Dragons. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 07:45 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Flying Falcons также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Flying Falcons — Red Dragons: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Flying Falcons подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Flying Falcons и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Flying Falcons еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Flying Falcons сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Red Dragons был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Red Dragons выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Red Dragons немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Flying Falcons — Red Dragons. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Flying Falcons уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Flying Falcons пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Flying Falcons составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Red Dragons не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Red Dragons уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Red Dragons очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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