Брук Киллингсворт — Джианна Пелет. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.12.21)

Прогноз Брук Киллингсворт — Джианна Пелет (28.12.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Брук Киллингсворт — Джианна Пелет 28-го декабря 2021 года

28-го декабря 2021 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Брук Киллингсворт , а противостоять в этом поединке будет Джианна Пелет.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Брук Киллингсворт — Джианна Пелет, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 28-го декабря 2021 года, а его начало по МСК будет в 22:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Брук Киллингсворт. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брук Киллингсворт — Джианна Пелет:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 28-го декабря 2021 года встречаются Брук Киллингсворт и Джианна Пелет. Начало поединка запланировано на 22:00 по МСК. Брук Киллингсворт является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Брук Киллингсворт

В этом сезоне Брук Киллингсворт показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Брук Киллингсворт играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Брук Киллингсворт умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Брук Киллингсворт и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Брук Киллингсворт будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Брук Киллингсворт чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Джианна Пелет

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Джианна Пелет на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Джианна Пелет демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Джианна Пелет имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Джианна Пелет намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Джианна Пелет не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Джианна Пелет будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Джианна Пелет и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Джианна Пелет умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

UTR Pro Tennis Series, Брук Киллингсворт — Джианна Пелет

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Брук Киллингсворт и Джианна Пелет впервые будут встречаться между собой. Если Брук Киллингсворт уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Джианна Пелет пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Брук Киллингсворт демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Брук Киллингсворт – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Брук Киллингсворт — Джианна Пелет. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.12.21)

Брук Киллингсворт

К данному турниру Брук Киллингсворт подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Брук Киллингсворт находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Брук Киллингсворт не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Брук Киллингсворт старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Брук Киллингсворт демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Джианна Пелет

Выступать в зале Джианна Пелет не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Джианна Пелет старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Джианна Пелет принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Джианна Пелет демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Джианна Пелет даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Джианна Пелет хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Брук Киллингсворт — Джианна Пелет Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Брук Киллингсворт и Джианна Пелет начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Брук Киллингсворт и Джианна Пелет показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Брук Киллингсворт и Джианна Пелет провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Брук Киллингсворт и Джианна Пелет действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Брук Киллингсворт — Джианна Пелет: порядок побьёт класс

Брук Киллингсворт и Джианна Пелет которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Брук Киллингсворт имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джианна Пелет хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Брук Киллингсворт. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джианна Пелет умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Брук Киллингсворт довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джианна Пелет вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Брук Киллингсворт.

СЕГОДНЯ МАТЧ Брук Киллингсворт — Джианна Пелет. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Брук Киллингсворт и Джианна Пелет букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Брук Киллингсворт и Джианна Пелет проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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