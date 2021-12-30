Прогноз Уилльям & Мэрри Трайб — Северо-Восточный Университет Хаскис (31.12.2021), ставки и коэффициенты

Уилльям & Мэрри Трайб — Северо-Восточный Университет Хаскис. Прогноз, ставки на матч. NCAA (31.12.21)

31-го декабря в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Уилльям & Мэрри Трайб примет соперника по национальному первенству Северо-Восточный Университет Хаскис.



В последней встрече баскетбольных клубов Уилльям & Мэрри Трайб и Северо-Восточный Университет Хаскис сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 31-го декабря попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 22:00 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уилльям & Мэрри Трайб — Северо-Восточный Университет Хаскис:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Северо-Восточный Университет Хаскис. Данный поединок будет сыгран 31-го декабря, а по московскому времени его начало состоится в 22:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Северо-Восточный Университет Хаскис лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Уилльям & Мэрри Трайб

Сейчас баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Уилльям & Мэрри Трайб проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Северо-Восточный Университет Хаскис

Уже три недели баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Северо-Восточный Университет Хаскис удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Уилльям & Мэрри Трайб» — «Северо-Восточный Университет Хаскис»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Уилльям & Мэрри Трайб наконец-то возвращаются домой, а 31-го декабря им уже необходимо сыграть поединок против БК Северо-Восточный Университет Хаскис. На площадке игроки обеих команд появятся в 22:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Уилльям & Мэрри Трайб — Северо-Восточный Университет Хаскис. Прогноз, ставки на матч(31.12.21)

Уилльям & Мэрри Трайб

В этом сезоне баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Северо-Восточный Университет Хаскис

Два года назад баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Уилльям & Мэрри Трайб — Северо-Восточный Университет Хаскис Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 31-го декабря сыграет матч против БК Северо-Восточный Университет Хаскис. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 22:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Уилльям & Мэрри Трайб также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Уилльям & Мэрри Трайб — Северо-Восточный Университет Хаскис: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Уилльям & Мэрри Трайб играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Уилльям & Мэрри Трайб сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уилльям & Мэрри Трайб — Северо-Восточный Университет Хаскис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Уилльям & Мэрри Трайб практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Северо-Восточный Университет Хаскис сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat2-503462-marsel-kurmaev-radimir-lutkovskiy-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-rossiya-31-12-21/