Кавати/Токуда — Абдеррахман/Юньчаокэтэ. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.01.22)

Прогноз Кавати/Токуда — Абдеррахман/Юньчаокэтэ (01 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кавати/Токуда — Абдеррахман/Юньчаокэтэ 01 января

01 января в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кавати/Токуда , а противостоять в этом поединке будет Абдеррахман/Юньчаокэтэ.



Буквально несколько дней назад Кавати/Токуда и Абдеррахман/Юньчаокэтэ играли свои матчи, а теперь уже 01 января им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 17:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Кавати/Токуда имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Кавати/Токуда — Абдеррахман/Юньчаокэтэ. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Кавати/Токуда имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 01 января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Абдеррахман/Юньчаокэтэ. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 17:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Кавати/Токуда имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Кавати/Токуда

Этот турнир Кавати/Токуда проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Кавати/Токуда может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Кавати/Токуда однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Кавати/Токуда имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Кавати/Токуда левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Кавати/Токуда хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Абдеррахман/Юньчаокэтэ

На этом турнире Абдеррахман/Юньчаокэтэ выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Абдеррахман/Юньчаокэтэ снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Абдеррахман/Юньчаокэтэ чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Абдеррахман/Юньчаокэтэ уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Абдеррахман/Юньчаокэтэ зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Кавати/Токуда — Абдеррахман/Юньчаокэтэ. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Кавати/Токуда и Абдеррахман/Юньчаокэтэ. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Кавати/Токуда — Абдеррахман/Юньчаокэтэ. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.01.22)

Кавати/Токуда

На данном турнире Кавати/Токуда выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Кавати/Токуда выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Кавати/Токуда допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Кавати/Токуда особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Кавати/Токуда, это умение играть на травяных кортах.

Абдеррахман/Юньчаокэтэ

На этом турнире Абдеррахман/Юньчаокэтэ играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Абдеррахман/Юньчаокэтэ какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Абдеррахман/Юньчаокэтэ уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Абдеррахман/Юньчаокэтэ много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Абдеррахман/Юньчаокэтэ сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Абдеррахман/Юньчаокэтэ не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Кавати/Токуда — Абдеррахман/Юньчаокэтэ Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кавати/Токуда и Абдеррахман/Юньчаокэтэ аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Кавати/Токуда и Абдеррахман/Юньчаокэтэ обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Кавати/Токуда и Абдеррахман/Юньчаокэтэ постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Кавати/Токуда — Абдеррахман/Юньчаокэтэ: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кавати/Токуда имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кавати/Токуда и Абдеррахман/Юньчаокэтэ отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Абдеррахман/Юньчаокэтэ в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кавати/Токуда превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Абдеррахман/Юньчаокэтэ сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кавати/Токуда гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кавати/Токуда — Абдеррахман/Юньчаокэтэ. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Кавати/Токуда и Абдеррахман/Юньчаокэтэ сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Кавати/Токуда, и Абдеррахман/Юньчаокэтэ будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-503602-tegu-kogas-orions-prognoz-specialista-na-match-01-01-22/