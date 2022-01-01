Лейтон Ориент — Бристоль Роверс: команды сделают акцент на атаку

Лейтон Ориент — Бристоль Роверс прогноз профессионала на матч 01.01.22

«Лейтон Ориент» – «Бристоль Роверс». 01.01.22. Прогноз и ставки на матч

В 18:00 по московскому времени футболистам клуба Лейтон Ориент предстоит сыграть один из самых важных матчей в этом сезоне. Это будет поединок, который запланирован на 01-го января и в нем хозяевам придется принимать на своем поле футбольный клуб Бристоль Роверс. Хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, ведь в последних десяти поединках смогли одержать только две победы, и последний выигрыш был два года назад.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Лейтон Ориент и команда Бристоль Роверс. Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Лейтон Ориент на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Лейтон Ориент сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Бристоль Роверс уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лейтон Ориент — Бристоль Роверс:

Так как футбольный клуб Лейтон Ориент считается фаворитом данной встречи, то на его победу букмекеры дают невысокий коэффициент 1.98. Намного выше котировка стоит на победу ФК Бристоль Роверс — 4.16, а также хороший коэффициент стоит на ничью — 3.64.

Прогноз на матч Лейтон Ориент – Бристоль Роверс (Чемпионат Англии, матч национального перевентсва, воскресенье, 01-го января):Футбольный клуб Лейтон Ориент получил от букмекеров на свою победу котировку 1.98, а по коэффициенту 4.16 можно сделать ставку на выигрыш ФК Бристоль Роверс. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Лейтон Ориент и команды Бристоль Роверс нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Лейтон Ориент и команда Бристоль Роверс – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Лейтон Ориент – Бристоль Роверс 01.01.22

До 01-го января еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок Лейтон Ориент — Бристоль Роверс. Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 18:00 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Лейтон Ориент и команда Бристоль Роверс всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Лейтон Ориент и команда Бристоль Роверс – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Лейтон Ориент и команда Бристоль Роверс подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Лейтон Ориент и командой Бристоль Роверс всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Лейтон Ориент – Бристоль Роверс (01-го января), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Лейтон Ориент и команды Бристоль Роверс – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Бристоль Роверс – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Бристоль Роверс не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Лейтон Ориент, а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Лейтон Ориент

В межсезонье руководство футбольного клуба Лейтон Ориент не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Лейтон Ориент был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Лейтон Ориент может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Бристоль Роверс

Два года назад футбольный клуб Бристоль Роверс стал настоящей сенсацией, сумев в первом же сезоне в высшем дивизионе пробиться в еврокубки. Но, главного тренера выкупил более богатый клуб, и наставник потянул за собой четверых игроков основы. В итоге, в прошлом году команда финишировала в нижней части чемпионата, а после того, как летом ушли еще некоторые игроки, футбольный клуб Бристоль Роверс сейчас идет на третьем с конца месте, так что ему грозит понижение в классе. Чтобы выбраться из зоны вылета, гостям не хватает двух очков. Но, футболисты клуба Бристоль Роверс в последнее время настолько слабо играют, что даже эти два очка набрать не так просто. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения, сумев сыграть вничью только дома с клубом из нижней части турнирной таблицы. На выезде футбольный клуб Бристоль Роверс не одержал еще ни одной победы, но нельзя сказать, что команда полностью безнадежна, ведь она хорошо играет в нападении. Но, если бы гости еще и умели обороняться, то ситуация не была бы такой удручающей. Под вопросом выход на поле двух центральный полузащитников, а левый защитник и опорник однозначно не выйдут на поле.

Интересные факты перед матчем Лейтон Ориент – Бристоль Роверс

Для экспертов нашего ресурса предстоящий матч, в котором сыграют футболисты команды Лейтон Ориент и команды Бристоль Роверс был ожидаем. Мы давно ждали ответного матча между этими футбольными командами, так как у нас есть основания полагать, что победу в этом противостоянии отпразднуют гости. Отметим, что команда Лейтон Ориент и команда Бристоль Роверс уже решили свои задачи в чемпионате, оба футбольных клуба занимают комфортное место в середине турнирной таблицы, а это означает, что сейчас над ними не довлеет результат матч, и команды могут играть в свое удовольствие. В первом матче между этими командами победу одержали номинальные гости, а, учитывая статистику личных встреч между этими футбольными клубами, у наших экспертов есть все основания предполагать, что в этом матче победу одержат футболисты команды Бристоль Роверс. На это событие букмекеры предлагают хороший коэффициент, и мы рекомендуем рискнуть. Те бетторы, которые не любят рисковать, могут сделать ставку на то, что команда Бристоль Роверс не проиграет в этом матче. Общий тотал голов, скорее всего, будет на больше, так как оба клуба играют в атакующем стиле, поэтому нас ждет интересный и динамичный матч с большим количеством опасных моментов. Нарушений правил и предупреждений не должно быть много, так как команды уже заканчивают сезон, да и матч этот принципиальным назвать никак нельзя. Общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на меньше, так как команда Лейтон Ориент и команда Бристоль Роверс не относятся к числу команд, которые подают много стандартов в этом чемпионате.

По итогам матча будет зафиксирована ничья — 3.64, выиграет в игре Лейтон Ориент — 1.98, выиграет в игре Бристоль Роверс — 4.16.



Лейтон Ориент — Бристоль Роверс. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Англии 01-го января

Судя по коэффициентам, которые букмекеры выставили на матч команды Лейтон Ориент и команды Бристоль Роверс, хозяева поля здесь являются явными фаворитами. Наши эксперты тоже решили проанализировать предстоящую игру. Итак, хозяева поля в нынешнем сезоне показывают неплохие результаты в домашних матчах. Это позволило клубу досрочно занять высокое место в чемпионате и пробиться в престижный клубный футбольный турнир. Однако, по словам менеджера клуба, он не собирается экспериментировать с составом в ближайших матчах, поэтому стоит ожидать, что в матче с футболистами гостей хозяева выставят оптимальный состав с минимум замен. В свою очередь, команда Бристоль Роверс тоже уже решила свои задачи в чемпионате, клуб сохранил прописку, и, по словам менеджера, в оставшихся матчах сезона на поле будут играть преимущественно молодые футболисты, которые в следующем сезоне должны усилить клуб. Это означает, что у хозяев поля будет преимущество в этом матче, поэтому мы рекомендуем делать ставки не только на победу хозяев поля, но и на то, что команда Лейтон Ориент победит по форе, предлагаемой букмекерами. Особенно хотелось выделить ставки на общий тотал в этом матче. Оба клуба играют в атакующем стиле, а это означает, что в матче будет забито много голов. Поэтому общий тотал голов в матче, а также индивидуальный тотал хозяев поля мы советуем играть на больше. Общий тотал угловых в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как оба клуба предпочитают атаковать флангами и обычно подают много стандартов. А вот нарушений и предупреждений в матче не должно быть много так как команда Лейтон Ориент и команда Бристоль Роверс не являются лидерами по этим показателям, предпочитая играть корректно, да и особого смысла грубить в этом матче нет.

«Лейтон Ориент»

Еще недавно футбольный клуб Лейтон Ориент находился на последнем месте в чемпионате, и не было никаких надежд, что удастся спастись от вылета. Но, после того как поменялся главный тренер, игра аутсайдера намного улучшилась, так что в пяти турах под его руководством было лишь одно поражение, причем от представителя ТОП-5 чемпионата, а в остальных матчах хозяева одержали две победы над более сильными соперниками и дважды сыграли вничью. Это позволило подняться с последнего места и футбольный клуб Лейтон Ориент даже покинул зону вылета, но остальных аутсайдеров команда опережает исключительно за счет лучшей разницы по забитым и пропущенным мячам. Главное, чтобы эффект от смены наставника продержался как можно дольше, тогда хозяева смогут набрать больше очков и отдалиться от опасной зоны. Но, даже, несмотря на то, что форма футбольного клуба Лейтон Ориент улучшилась, он все равно остается самой малозабивающей командой в чемпионате.



«Бристоль Роверс»

В прошлом сезоне футбольный клуб Бристоль Роверс выиграл чемпионский титул, но в этом сезоне речь о защите трофея даже не идет. У главного тренера начались проблемы со многими игроками основного состава, так что уже нет того сыгранного боевого коллектива, который всех громил в прошлом году. Гости занимают в чемпионате только четвертую строчку, а отставание от лидера настолько большое, что команде сейчас остается бороться только за то, чтобы не упустить свое место в еврокубках. Футбольный клуб Бристоль Роверс одинаково играет как в родных стенах, так и в выездных матчах, а в этом сезоне гости разве что демонстрируют надежную игру в обороне, но результативность команды по сравнению с прошлым годом сильно упала. Недавно ФК Бристоль Роверс выдал серию из восьми матчей без поражений, но в последнем туре команда неожиданно уступила на своем поле аутсайдеру, пропустив в свои ворота три безответных мяча. Единственная потеря гостей это левый нападающий.

Статистика и личные встречи

Наши эксперты пришли к мнению, что в противостоянии команды Лейтон Ориент и команды Бристоль Роверс букмекеры несколько неверно выставили коэффициенты на фаворита матча. Победа хозяев поля в этом матче должна быть оценена небольшим коэффициентом, а букмекеры предлагают довольно-таки высокий коэффициенты на победу команды Лейтон Ориент. Видимо, это связано с тем, что букмекеры все еще считают, что команда Бристоль Роверс планирует квалифицироваться в престижные клубные турниры по итогам текущего сезона. Однако нашим экспертам удалось найти интересную информацию, из которой следует, что руководство гостей не ставило перед своими подопечными задачи попадать в число лидеров турнирной таблицы. В команде отдают себе отчет, что борьба одновременно на нескольких фронтах клубу не выгодна. Скорее всего, в оставшихся матчах команда Бристоль Роверс постарается избежать попадания на высокие места в турнирной таблице. Следовательно, команда Лейтон Ориент – явный фаворит этого противостояния. Но, это всего лишь предположения наших экспертов, которые основаны на информации, полученной из официальных источников, близких к команде. Помимо ставок на основной исход матча, мы предлагаем хорошие прогнозы на статистику, выбранные на основании анализа выступлений команд между собой, а также выступлений команд в текущем сезоне. Полный прогноз на матч команды Лейтон Ориент и команды Бристоль Роверс можно найти ниже, надеемся, что он позволит обыграть букмекера.

«Лейтон Ориент» — «Бристоль Роверс»: кто фаворит грядущей встречи?

Лейтон Ориент — Бристоль Роверс. Прогноз на футбол (01.01.22)

Эксперты нашего портала полагают, что букмекеры несколько завысили коэффициенты на победу команды Лейтон Ориент в матче с футболистами команды Бристоль Роверс. Несмотря на то, что гости занимают более высокое место в турнирной таблице, в родных стенах команда Лейтон Ориент чувствует себя в нынешнем сезоне очень уверенно, и в этом смогли убедиться многие соперники, в том числе и футбольные клубы, занимающие более высокие турнирные позиции, чем команда Лейтон Ориент и команда Бристоль Роверс. Исходя из того, что обеим командам в текущем сезоне уже практически ничего не нужно: и команда Лейтон Ориент, и команда Бристоль Роверс уже обеспечили себе участие в следующем сезоне чемпионата, эксперты нашего ресурса видят фаворитами этого матча хозяев поля, на победу которых и рекомендуют делать ставки. Тем более, что многие футболисты и менеджеры отмечали, что играть на поле команды Лейтон Ориент очень и очень непросто из-за погодных условий. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как хозяева поля – клуб, который мало забивает и мало пропускает, так что в матче не ожидается много забитых мячей, Общий тотал нарушений лучше играть на меньше, а вот желтых карточек в матче может быть много, так как в составе обеих команд достаточно недисциплинированных футболистов. Общий тотал угловых мы рассматриваем на меньше. Оба клуба не придают фланговым атакам большого значения, стараясь больше действовать через центр поля, так что, общий тотал стандартов лучше играть на меньше.

Лейтон Ориент — Бристоль Роверс: команды сделают акцент на атаку

Вопреки мнению, что прогнозировать спортивные события очень легко, отметим, что эксперты нашего ресурса тратят достаточно много времени для того чтобы спрогнозировать один единственный футбольный матч. Да, сейчас появилось огромное количество возможностей, которые существенно облегчают труд прогнозиста. Различные ресурсы и специальные программы, содержащие статистические данные выступлений футбольных команд, все это позволяет в считанные секунды находить нужную информацию. Однако анализировать ее и принимать решение должен именно прогнозист. Так что, прогнозисту важно верно оценить риски, а только потом сделать выбор относительно той или иной ставки на противостояние команды Лейтон Ориент и команды Бристоль Роверс. Наличие большого количества информации вынуждает анализировать ее целиком, причем, некоторая информация может быть абсолютно бесполезной. В общем, наши эксперты подчеркивают, что прогнозировать футбольные матчи не так-то легко, как кажется, ведь выдать верный прогноз – это означает полностью оценить все возможные риски, все проверить и перепроверить, а это занимает достаточно много времени.

С данными наставниками футбольные клубы Лейтон Ориент и Бристоль Роверс перешли к более оборонительной манере игры, так что вряд ли зрители на трибунах станут свидетелями результативного матча. Эксперты предлагают поставить на тотал менее 2.5 голов.

Лейтон Ориент – Бристоль Роверс: статистика и история личных встреч

Команда Лейтон Ориент и команда Бристоль Роверс относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Лейтон Ориент и команды Бристоль Роверс является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Лейтон Ориент и команды Бристоль Роверс выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.