Прогноз Альтмайер/Вариллас — Джонсон/Нисиока (03-го января), ставки и коэффициенты

Альтмайер/Вариллас — Джонсон/Нисиока. Прогноз, ставки на матч. ATP (03.01.22)

03 января в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Альтмайер/Вариллас , а противостоять в этом поединке будет Джонсон/Нисиока.



В 02:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Альтмайер/Вариллас и Джонсон/Нисиока. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 03 января, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Альтмайер/Вариллас — Джонсон/Нисиока. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 03 января, ведь именно в этот день на корте встречаются Альтмайер/Вариллас и Джонсон/Нисиока. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 02:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Альтмайер/Вариллас имеет на своем счету три победы, Джонсон/Нисиока может похвастаться четырьмя.

Альтмайер/Вариллас

Альтмайер/Вариллас отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Альтмайер/Вариллас проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Альтмайер/Вариллас проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Альтмайер/Вариллас играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Альтмайер/Вариллас больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Джонсон/Нисиока

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Джонсон/Нисиока на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Джонсон/Нисиока демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Джонсон/Нисиока имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Джонсон/Нисиока намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Джонсон/Нисиока не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Джонсон/Нисиока будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Джонсон/Нисиока и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Джонсон/Нисиока умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Альтмайер/Вариллас — Джонсон/Нисиока

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Альтмайер/Вариллас и Джонсон/Нисиока. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Альтмайер/Вариллас и Джонсон/Нисиока должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Альтмайер/Вариллас — Джонсон/Нисиока. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.01.22)

Альтмайер/Вариллас

В этом сезоне Альтмайер/Вариллас демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Альтмайер/Вариллас уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Альтмайер/Вариллас любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Альтмайер/Вариллас часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Альтмайер/Вариллас умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Джонсон/Нисиока

В этом сезоне Джонсон/Нисиока не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Джонсон/Нисиока сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Джонсон/Нисиока допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Джонсон/Нисиока допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Джонсон/Нисиока демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Альтмайер/Вариллас — Джонсон/Нисиока Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Альтмайер/Вариллас и Джонсон/Нисиока, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Альтмайер/Вариллас и Джонсон/Нисиока играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Альтмайер/Вариллас, и Джонсон/Нисиока неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Альтмайер/Вариллас — Джонсон/Нисиока: соперники не будут долго запрягать

Альтмайер/Вариллас и Джонсон/Нисиока которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Альтмайер/Вариллас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джонсон/Нисиока хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Альтмайер/Вариллас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джонсон/Нисиока умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Альтмайер/Вариллас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джонсон/Нисиока вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Альтмайер/Вариллас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альтмайер/Вариллас — Джонсон/Нисиока. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Альтмайер/Вариллас и Джонсон/Нисиока. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Альтмайер/Вариллас и для Джонсон/Нисиока, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-504163-vintervukich-teylorteylor-prognoz-specialista-03-01-22/