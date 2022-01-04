Ниномия/Ходзуми — Мартинцова/Шериф. Прогноз, ставки на матч(05.01.22)

Прогноз Ниномия/Ходзуми — Мартинцова/Шериф (05-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ниномия/Ходзуми — Мартинцова/Шериф 05.01.2022

05.01.2022 в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Ниномия/Ходзуми , а противостоять в этом поединке будет Мартинцова/Шериф.



В 02:00 по Москве Ниномия/Ходзуми и Мартинцова/Шериф выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 05.01.2022. Единственный раз Ниномия/Ходзуми и Мартинцова/Шериф встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Ниномия/Ходзуми сейчас считается фаворитом.



Ниномия/Ходзуми — Мартинцова/Шериф. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

05.01.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Ниномия/Ходзуми — Мартинцова/Шериф. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 02:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Мартинцова/Шериф, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Мартинцова/Шериф выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Ниномия/Ходзуми

На данный момент Ниномия/Ходзуми является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Ниномия/Ходзуми однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Ниномия/Ходзуми демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Ниномия/Ходзуми хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Ниномия/Ходзуми часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Мартинцова/Шериф

Нынешняя форма, которую демонстрирует Мартинцова/Шериф еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Мартинцова/Шериф постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Мартинцова/Шериф пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Мартинцова/Шериф не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Мартинцова/Шериф не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Ниномия/Ходзуми — Мартинцова/Шериф. Прогноз, ставки на матч(05.01.22)

Ниномия/Ходзуми

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ниномия/Ходзуми выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ниномия/Ходзуми всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ниномия/Ходзуми уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ниномия/Ходзуми занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ниномия/Ходзуми больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ниномия/Ходзуми имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мартинцова/Шериф

Выступать в зале Мартинцова/Шериф не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Мартинцова/Шериф старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Мартинцова/Шериф принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Мартинцова/Шериф демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Мартинцова/Шериф даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Мартинцова/Шериф хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ниномия/Ходзуми — Мартинцова/Шериф Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ниномия/Ходзуми и Мартинцова/Шериф начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ниномия/Ходзуми и Мартинцова/Шериф показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ниномия/Ходзуми и Мартинцова/Шериф провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ниномия/Ходзуми и Мартинцова/Шериф действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ниномия/Ходзуми — Мартинцова/Шериф: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ниномия/Ходзуми и Мартинцова/Шериф, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ниномия/Ходзуми сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Мартинцова/Шериф имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ниномия/Ходзуми – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ниномия/Ходзуми и Мартинцова/Шериф на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ниномия/Ходзуми — Мартинцова/Шериф. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ниномия/Ходзуми и Мартинцова/Шериф, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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