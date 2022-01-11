Прогноз Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини (12 января), ставки и коэффициенты

Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини. Прогноз, ставки на матч (12.01.22)

12-го января в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Небраска Корнхаскерз примет соперника по национальному первенству Иллинойс Файтинг Иллини.



В последней встрече баскетбольных клубов Небраска Корнхаскерз и Иллинойс Файтинг Иллини сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 12-го января попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 04:30 по МСК.



Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини, запланированное на 12-го января. Поставить на матч можно будет до 04:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Иллинойс Файтинг Иллини была еще пять лет назад.

Небраска Корнхаскерз

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Небраска Корнхаскерз придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Иллинойс Файтинг Иллини

Президент баскетбольного клуба Иллинойс Файтинг Иллини ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Иллинойс Файтинг Иллини сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Главный тренер баскетбольного клуба Небраска Корнхаскерз пообещал, что 12-го января его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 04:30 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Иллинойс Файтинг Иллини. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.01.22)

Небраска Корнхаскерз

В этом сезоне баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Иллинойс Файтинг Иллини

После того, как баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 12-го января сыграет матч против БК Иллинойс Файтинг Иллини. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Небраска Корнхаскерз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини: хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Небраска Корнхаскерз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Небраска Корнхаскерз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Иллинойс Файтинг Иллини был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Иллинойс Файтинг Иллини немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Небраска Корнхаскерз — Иллинойс Файтинг Иллини. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Небраска Корнхаскерз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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