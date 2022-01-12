Коллинс/Эпплтон — Биссетт/Кубре. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.01.22)

Прогноз Коллинс/Эпплтон — Биссетт/Кубре (12 января), ставки и коэффициенты

Коллинс/Эпплтон — Биссетт/Кубре (12 января), ставки и коэффициенты

12 января в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Коллинс/Эпплтон , а противостоять в этом поединке будет Биссетт/Кубре.



Судья теннисного матча Коллинс/Эпплтон — Биссетт/Кубре должен дать знак о старте игры в 11:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 12 января, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Коллинс/Эпплтон и Биссетт/Кубре более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Коллинс/Эпплтон имеет четыре победы, то Биссетт/Кубре может похвастаться лишь двумя победами.



Коллинс/Эпплтон — Биссетт/Кубре. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 12 января осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Коллинс/Эпплтон — Биссетт/Кубре вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Коллинс/Эпплтон и Биссетт/Кубре не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 11:00 по МСК.

Коллинс/Эпплтон

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Коллинс/Эпплтон находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Коллинс/Эпплтон является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Коллинс/Эпплтон умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Коллинс/Эпплтон обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Коллинс/Эпплтон может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Биссетт/Кубре

На этом турнире Биссетт/Кубре играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Биссетт/Кубре все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Биссетт/Кубре не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Биссетт/Кубре уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Биссетт/Кубре на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Биссетт/Кубре пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Коллинс/Эпплтон — Биссетт/Кубре

Длительное время Коллинс/Эпплтон и Биссетт/Кубре не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Коллинс/Эпплтон и Биссетт/Кубре. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Коллинс/Эпплтон — Биссетт/Кубре. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.01.22)

Коллинс/Эпплтон

В этом сезоне Коллинс/Эпплтон демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Коллинс/Эпплтон уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Коллинс/Эпплтон любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Коллинс/Эпплтон часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Коллинс/Эпплтон умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Биссетт/Кубре

В этом сезоне Биссетт/Кубре не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Биссетт/Кубре сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Биссетт/Кубре допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Биссетт/Кубре допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Биссетт/Кубре демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Коллинс/Эпплтон — Биссетт/Кубре Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Коллинс/Эпплтон и Биссетт/Кубре. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Коллинс/Эпплтон и Биссетт/Кубре встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Коллинс/Эпплтон и Биссетт/Кубре довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Коллинс/Эпплтон и Биссетт/Кубре подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Коллинс/Эпплтон — Биссетт/Кубре: андердог способен удивить фаворита

Коллинс/Эпплтон и Биссетт/Кубре которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Коллинс/Эпплтон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Биссетт/Кубре хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Коллинс/Эпплтон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Биссетт/Кубре умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Коллинс/Эпплтон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Биссетт/Кубре вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Коллинс/Эпплтон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коллинс/Эпплтон — Биссетт/Кубре. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Коллинс/Эпплтон и Биссетт/Кубре. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Коллинс/Эпплтон и для Биссетт/Кубре, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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