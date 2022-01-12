Прогноз Келан/Нав — Горбел/Де Карвальо (12.01.2022), ставки и коэффициенты

Келан/Нав — Горбел/Де Карвальо. Прогноз, ставки на матч. ITF (12.01.22)

12-го января 2022 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Келан/Нав , а противостоять в этом поединке будет Горбел/Де Карвальо.



Судья теннисного матча Келан/Нав — Горбел/Де Карвальо должен дать знак о старте игры в 17:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 12-го января 2022 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Келан/Нав и Горбел/Де Карвальо более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Келан/Нав имеет четыре победы, то Горбел/Де Карвальо может похвастаться лишь двумя победами.



Келан/Нав — Горбел/Де Карвальо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Келан/Нав — Горбел/Де Карвальо, которая пройдет 12-го января 2022 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 17:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Келан/Нав

Келан/Нав отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Келан/Нав проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Келан/Нав проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Келан/Нав играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Келан/Нав больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Горбел/Де Карвальо

На этом турнире Горбел/Де Карвальо выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Горбел/Де Карвальо снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Горбел/Де Карвальо чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Горбел/Де Карвальо уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Горбел/Де Карвальо зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Келан/Нав» — «Горбел/Де Карвальо»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Келан/Нав и Горбел/Де Карвальо. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Келан/Нав и Горбел/Де Карвальо должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Келан/Нав — Горбел/Де Карвальо 12-го января 2022 года

Келан/Нав

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Келан/Нав, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Келан/Нав уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Келан/Нав старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Келан/Нав, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Келан/Нав не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Келан/Нав все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Келан/Нав точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Горбел/Де Карвальо

На этом турнире Горбел/Де Карвальо играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Горбел/Де Карвальо какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Горбел/Де Карвальо уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Горбел/Де Карвальо много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Горбел/Де Карвальо сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Горбел/Де Карвальо не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Келан/Нав — Горбел/Де Карвальо Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Келан/Нав и Горбел/Де Карвальо, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Келан/Нав и Горбел/Де Карвальо играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Келан/Нав, и Горбел/Де Карвальо неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Келан/Нав — Горбел/Де Карвальо: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Келан/Нав имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Келан/Нав и Горбел/Де Карвальо отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Горбел/Де Карвальо в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Келан/Нав превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Горбел/Де Карвальо сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Келан/Нав гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Келан/Нав — Горбел/Де Карвальо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Келан/Нав и Горбел/Де Карвальо сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Келан/Нав, и Горбел/Де Карвальо будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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