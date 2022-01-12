Паразинскайте/Сайго — Дженгиз/Шиникова: порядок побьёт класс

Прогноз Паразинскайте/Сайго — Дженгиз/Шиникова (13.01.2022), ставки и коэффициенты

Паразинскайте/Сайго — Дженгиз/Шиникова (13 января), ставки и коэффициенты

13 января в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Паразинскайте/Сайго , а противостоять в этом поединке будет Дженгиз/Шиникова.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 13 января, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Паразинскайте/Сайго — Дженгиз/Шиникова. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 17:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Паразинскайте/Сайго, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Паразинскайте/Сайго — Дженгиз/Шиникова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

13 января пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Паразинскайте/Сайго — Дженгиз/Шиникова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Дженгиз/Шиникова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Дженгиз/Шиникова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Паразинскайте/Сайго

Так как Паразинскайте/Сайго выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Паразинскайте/Сайго снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Паразинскайте/Сайго, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Паразинскайте/Сайго чем-то удивить, пока не ясно.



Дженгиз/Шиникова

Нынешняя форма, которую демонстрирует Дженгиз/Шиникова еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Дженгиз/Шиникова постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Дженгиз/Шиникова пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Дженгиз/Шиникова не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Дженгиз/Шиникова не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Паразинскайте/Сайго — Дженгиз/Шиникова

Длительное время Паразинскайте/Сайго и Дженгиз/Шиникова не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Паразинскайте/Сайго и Дженгиз/Шиникова. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Паразинскайте/Сайго — Дженгиз/Шиникова 13 января

Паразинскайте/Сайго

В этом сезоне Паразинскайте/Сайго демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Паразинскайте/Сайго уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Паразинскайте/Сайго любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Паразинскайте/Сайго часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Паразинскайте/Сайго умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Дженгиз/Шиникова

Выступать в зале Дженгиз/Шиникова не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Дженгиз/Шиникова старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Дженгиз/Шиникова принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Дженгиз/Шиникова демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Дженгиз/Шиникова даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Дженгиз/Шиникова хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Паразинскайте/Сайго — Дженгиз/Шиникова Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Паразинскайте/Сайго и Дженгиз/Шиникова аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Паразинскайте/Сайго и Дженгиз/Шиникова обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Паразинскайте/Сайго и Дженгиз/Шиникова постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Паразинскайте/Сайго — Дженгиз/Шиникова: порядок побьёт класс

Паразинскайте/Сайго и Дженгиз/Шиникова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Паразинскайте/Сайго имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Дженгиз/Шиникова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Паразинскайте/Сайго. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Дженгиз/Шиникова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Паразинскайте/Сайго довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Дженгиз/Шиникова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Паразинскайте/Сайго.

СЕГОДНЯ МАТЧ Паразинскайте/Сайго — Дженгиз/Шиникова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Паразинскайте/Сайго и Дженгиз/Шиникова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Паразинскайте/Сайго, и Дженгиз/Шиникова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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