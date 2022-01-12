Андреа Гамис — Ева Веддер. Прогноз, ставки на матч(13.01.22)

Прогноз Андреа Гамис — Ева Веддер (13-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Андреа Гамис — Ева Веддер (13-го января), ставки и коэффициенты

13-го января в 17:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Андреа Гамис , а противостоять в этом поединке будет Ева Веддер.



13-го января пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Андреа Гамис и Ева Веддер. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 17:35 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Андреа Гамис может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андреа Гамис — Ева Веддер:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Андреа Гамис — Ева Веддер, которая пройдет 13-го января в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 17:35 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Андреа Гамис

В этом сезоне Андреа Гамис показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Андреа Гамис сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Андреа Гамис еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Андреа Гамис обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Андреа Гамис играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Андреа Гамис любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Ева Веддер

На этом турнире Ева Веддер играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ева Веддер все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ева Веддер не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ева Веддер уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ева Веддер на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ева Веддер пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Андреа Гамис — Ева Веддер

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Андреа Гамис и Ева Веддер. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Андреа Гамис — Ева Веддер. Прогноз, ставки на матч(13.01.22)

Андреа Гамис

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Андреа Гамис выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Андреа Гамис всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Андреа Гамис уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Андреа Гамис занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Андреа Гамис больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Андреа Гамис имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ева Веддер

Выступать в зале Ева Веддер не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Ева Веддер старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Ева Веддер принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Ева Веддер демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Ева Веддер даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Ева Веддер хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Андреа Гамис — Ева Веддер Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Андреа Гамис и Ева Веддер начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Андреа Гамис и Ева Веддер показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Андреа Гамис и Ева Веддер провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Андреа Гамис и Ева Веддер действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Андреа Гамис — Ева Веддер: погода помешает показать хороший теннис

Андреа Гамис и Ева Веддер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Андреа Гамис имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ева Веддер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Андреа Гамис. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ева Веддер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Андреа Гамис довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ева Веддер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Андреа Гамис.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андреа Гамис — Ева Веддер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Андреа Гамис и Ева Веддер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Андреа Гамис и Ева Веддер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-514019-tara-malik-lena-papadakis-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-13-01-22/