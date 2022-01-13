Прогноз Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) (13-го января), ставки и коэффициенты

Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana). Прогноз, ставки на матч (13.01.22)

13-го января 2022 года в 20:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K22, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) примет соперника по национальному первенству Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana).



В 20:35 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) – Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 13-го января 2022 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana):

В 20:35 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana). Матч назначен на 13-го января 2022 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Болельщики баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) собираются 13-го января 2022 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 20:35 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana). Прогноз, ставки на матч(13.01.22)

Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6)

В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 13-го января 2022 года, и в его рамках состоится поединок Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 20:35 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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