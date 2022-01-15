Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) — Мерсин Бююкшехир (жен). Прогноз, ставки на матч(15.01.22)

Прогноз Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) — Мерсин Бююкшехир (жен) (15 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) — Мерсин Бююкшехир (жен) 15.01.2022

15.01.2022 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Турции, в котором на своей площадке местный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) примет соперника по национальному первенству Мерсин Бююкшехир (жен).



Баскетболисты клубов Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) и Мерсин Бююкшехир (жен) в 15:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 15.01.2022. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) — Мерсин Бююкшехир (жен):

Баскетбольный поединок Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) — Мерсин Бююкшехир (жен) состоится 15.01.2022 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 15:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Каршыяка Чаршы Коледжи (жен)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Мерсин Бююкшехир (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Мерсин Бююкшехир (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Мерсин Бююкшехир (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Мерсин Бююкшехир (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«Каршыяка Чаршы Коледжи (жен)» — «Мерсин Бююкшехир (жен)»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 15.01.2022. На этот раз соперником хозяев будет Мерсин Бююкшехир (жен), так что в 15:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) — Мерсин Бююкшехир (жен). Прогноз, ставки на матч(15.01.22)

Каршыяка Чаршы Коледжи (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Мерсин Бююкшехир (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Мерсин Бююкшехир (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Мерсин Бююкшехир (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Мерсин Бююкшехир (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) — Мерсин Бююкшехир (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) — Мерсин Бююкшехир (жен) пройдет 15.01.2022, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 15:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) — Мерсин Бююкшехир (жен): хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Мерсин Бююкшехир (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Мерсин Бююкшехир (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) — Мерсин Бююкшехир (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Мерсин Бююкшехир (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Мерсин Бююкшехир (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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