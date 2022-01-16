Прогноз Вестмонт Уорриорс (жен) — Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) (16 января), ставки и коэффициенты

Вестмонт Уорриорс (жен) — Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен). Прогноз, ставки на матч. NAIA (16.01.22)

16.01.2022 в 04:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NAIA, в котором на своей площадке местный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) примет соперника по национальному первенству Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен).



В последней встрече баскетбольных клубов Вестмонт Уорриорс (жен) и Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 16.01.2022 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 04:20 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вестмонт Уорриорс (жен) — Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен). Данный поединок будет сыгран 16.01.2022, а по московскому времени его начало состоится в 04:20. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Вестмонт Уорриорс (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Вестмонт Уорриорс (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Вестмонт Уорриорс (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Вестмонт Уорриорс (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

NAIA, Вестмонт Уорриорс (жен) — Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен)

Главный тренер баскетбольного клуба Вестмонт Уорриорс (жен) пообещал, что 16.01.2022 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 04:20 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Вестмонт Уорриорс (жен) — Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.01.22)

Вестмонт Уорриорс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен)

После того, как баскетбольный клуб Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Вестмонт Уорриорс (жен) — Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16.01.2022 сыграет матч против БК Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:20 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Вестмонт Уорриорс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Вестмонт Уорриорс (жен) — Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вестмонт Уорриорс (жен) — Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Вестмонт Уорриорс (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Вестмонт Уорриорс (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Вестмонт Уорриорс (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Сан-Диего Кристиан Хоукс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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