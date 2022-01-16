Бруклин Нетс (AntoxaCreative) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420): снова ждем результативной игры

Прогноз Бруклин Нетс (AntoxaCreative) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) (16-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бруклин Нетс (AntoxaCreative) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) 16-го января 2022 года

16-го января 2022 года в 15:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K22, в котором на своей площадке местный клуб Бруклин Нетс (AntoxaCreative) примет соперника по национальному первенству Сан-Антонио Сперс (OLE-G420).



Главный тренер баскетбольного клуба Бруклин Нетс (AntoxaCreative) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 16-го января 2022 года хозяевам предстоит у себя дома принимать Сан-Антонио Сперс (OLE-G420). Игра, которая начнется в 15:05 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бруклин Нетс (AntoxaCreative) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420):

Баскетбольный поединок Бруклин Нетс (AntoxaCreative) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) состоится 16-го января 2022 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 15:05 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AntoxaCreative), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Бруклин Нетс (AntoxaCreative)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AntoxaCreative) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AntoxaCreative) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Бруклин Нетс (AntoxaCreative) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Сан-Антонио Сперс (OLE-G420)

На данный момент баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Бруклин Нетс (AntoxaCreative)» — «Сан-Антонио Сперс (OLE-G420)»: прогноз автора

На 16-го января 2022 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Бруклин Нетс (AntoxaCreative) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 15:05 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AntoxaCreative) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Бруклин Нетс (AntoxaCreative) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) 16-го января 2022 года

Бруклин Нетс (AntoxaCreative)

Сейчас баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AntoxaCreative) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AntoxaCreative) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Бруклин Нетс (AntoxaCreative) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Сан-Антонио Сперс (OLE-G420)

Два года назад баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Бруклин Нетс (AntoxaCreative) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16-го января 2022 года, и в его рамках состоится поединок Бруклин Нетс (AntoxaCreative) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 15:05 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Бруклин Нетс (AntoxaCreative) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AntoxaCreative) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AntoxaCreative) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Бруклин Нетс (AntoxaCreative) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Бруклин Нетс (AntoxaCreative) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бруклин Нетс (AntoxaCreative) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AntoxaCreative) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AntoxaCreative) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Бруклин Нетс (AntoxaCreative) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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