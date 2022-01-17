Прогноз Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) (16-го января), ставки и коэффициенты

Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana). Прогноз, ставки на матч (16.01.22)

16-го января 2022 года в 21:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K22, в котором на своей площадке местный клуб Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) примет соперника по национальному первенству Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana).



16-го января 2022 года состоится баскетбольный матч Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) – Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 21:10. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana):

Поединок между баскетбольными клубами Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) и Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 16-го января 2022 года. Ее начало будет в 21:10 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Сакраменто Кингз (ka4ika_dame)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana), несмотря на то, что он должен пройти только 16-го января 2022 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 21:10 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.01.22)

Сакраменто Кингз (ka4ika_dame)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana)

После того, как баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16-го января 2022 года, и в его рамках состоится поединок Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 21:10 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana): хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) — Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Сакраменто Кингз (ka4ika_dame) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Оклахома Сити Тандер (OGLilPolyana) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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