Прогноз Ига Швёнтек — Хэрриет Дарт (18 января), ставки и коэффициенты

Ига Швёнтек — Хэрриет Дарт. Прогноз, ставки на матч (18.01.22)

18 января в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Ига Швёнтек , а противостоять в этом поединке будет Хэрриет Дарт.



Теннисное противостояние Ига Швёнтек — Хэрриет Дарт пройдет 18 января, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 03:00 по московскому времени. Хотя Ига Швёнтек и Хэрриет Дарт уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Хэрриет Дарт.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ига Швёнтек — Хэрриет Дарт:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18 января откроет его противостояние Ига Швёнтек — Хэрриет Дарт. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 03:00 по МСК, то есть до начала игры. Ига Швёнтек и Хэрриет Дарт отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Хэрриет Дарт может гордиться семью победами, а вот Ига Швёнтек имеет только пять выигранных встреч.

Ига Швёнтек

В этом сезоне Ига Швёнтек показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Ига Швёнтек сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Ига Швёнтек еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Ига Швёнтек обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Ига Швёнтек играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Ига Швёнтек любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Хэрриет Дарт

На этом турнире Хэрриет Дарт выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Хэрриет Дарт снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Хэрриет Дарт чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Хэрриет Дарт уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Хэрриет Дарт зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ига Швёнтек и Хэрриет Дарт впервые будут встречаться между собой. Если Ига Швёнтек уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Хэрриет Дарт пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ига Швёнтек демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ига Швёнтек – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Ига Швёнтек — Хэрриет Дарт 18 января

Ига Швёнтек

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ига Швёнтек выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ига Швёнтек всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ига Швёнтек уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ига Швёнтек занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ига Швёнтек больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ига Швёнтек имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Хэрриет Дарт

Хэрриет Дарт лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Хэрриет Дарт играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Хэрриет Дарт начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Хэрриет Дарт выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Хэрриет Дарт сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ига Швёнтек — Хэрриет Дарт Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ига Швёнтек и Хэрриет Дарт. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ига Швёнтек и Хэрриет Дарт встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ига Швёнтек и Хэрриет Дарт довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ига Швёнтек и Хэрриет Дарт подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ига Швёнтек — Хэрриет Дарт: андердог способен удивить фаворита

Ига Швёнтек и Хэрриет Дарт которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ига Швёнтек имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хэрриет Дарт хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ига Швёнтек. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хэрриет Дарт умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ига Швёнтек довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хэрриет Дарт вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ига Швёнтек.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ига Швёнтек — Хэрриет Дарт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ига Швёнтек и Хэрриет Дарт сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ига Швёнтек, и Хэрриет Дарт будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-510996-zenit-pro-erofey-pro-prognoz-professionala-17-01-22/