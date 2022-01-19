Прогноз Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Ламар Кардинлз (жен) (18-го января), ставки и коэффициенты

Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Ламар Кардинлз (жен). Прогноз, ставки на матч (18.01.22)

18-го января 2022 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) примет соперника по национальному первенству Ламар Кардинлз (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) – Ламар Кардинлз (жен), запланированный на 18-го января 2022 года. Баскетболисты появятся на площадке в 04:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Ламар Кардинлз (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Ламар Кардинлз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) намерены 18-го января 2022 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Ламар Кардинлз (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Ламар Кардинлз (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Ламар Кардинлз (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Ламар Кардинлз (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Ламар Кардинлз (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

На 18-го января 2022 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Ламар Кардинлз (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Ламар Кардинлз (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Ламар Кардинлз (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.01.22)

Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен)

В последние годы Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Ламар Кардинлз (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Ламар Кардинлз (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Ламар Кардинлз (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Ламар Кардинлз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 18-го января 2022 года сыграет матч против БК Ламар Кардинлз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Ламар Кардинлз (жен): гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Ламар Кардинлз (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Ламар Кардинлз (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Ламар Кардинлз (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) — Ламар Кардинлз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Ламар Кардинлз (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Ламар Кардинлз (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat2-515222-prognoz-na-match-selina-atey-valeriya-olyanovskaya-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-18-01-22/