Виллануэва/Дескотте — Оливо/Рейес-Варела: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Виллануэва/Дескотте — Оливо/Рейес-Варела (20.01.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Виллануэва/Дескотте — Оливо/Рейес-Варела 20-го января 2022 года

20-го января 2022 года в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Виллануэва/Дескотте , а противостоять в этом поединке будет Оливо/Рейес-Варела.



20-го января 2022 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Виллануэва/Дескотте — Оливо/Рейес-Варела. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 22:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Виллануэва/Дескотте и Оливо/Рейес-Варела одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Виллануэва/Дескотте — Оливо/Рейес-Варела. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20-го января 2022 года откроет его противостояние Виллануэва/Дескотте — Оливо/Рейес-Варела. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 22:30 по МСК, то есть до начала игры. Виллануэва/Дескотте и Оливо/Рейес-Варела отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Оливо/Рейес-Варела может гордиться семью победами, а вот Виллануэва/Дескотте имеет только пять выигранных встреч.

Виллануэва/Дескотте

Виллануэва/Дескотте отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Виллануэва/Дескотте проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Виллануэва/Дескотте проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Виллануэва/Дескотте играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Виллануэва/Дескотте больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Оливо/Рейес-Варела

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Оливо/Рейес-Варелав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Оливо/Рейес-Варела играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Оливо/Рейес-Варела держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Оливо/Рейес-Варела демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Оливо/Рейес-Варела находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Виллануэва/Дескотте — Оливо/Рейес-Варела. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Виллануэва/Дескотте и Оливо/Рейес-Варела – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Виллануэва/Дескотте — Оливо/Рейес-Варела 20-го января 2022 года

Виллануэва/Дескотте

В этом сезоне Виллануэва/Дескотте демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Виллануэва/Дескотте уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Виллануэва/Дескотте любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Виллануэва/Дескотте часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Виллануэва/Дескотте умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Оливо/Рейес-Варела

В этом сезоне Оливо/Рейес-Варела действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Оливо/Рейес-Варела обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Оливо/Рейес-Варела не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Оливо/Рейес-Варела не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Оливо/Рейес-Варела имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Виллануэва/Дескотте — Оливо/Рейес-Варела Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Виллануэва/Дескотте и Оливо/Рейес-Варела, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Виллануэва/Дескотте и Оливо/Рейес-Варела играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Виллануэва/Дескотте, и Оливо/Рейес-Варела неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Виллануэва/Дескотте — Оливо/Рейес-Варела: будет сделан акцент на атакующий теннис

Виллануэва/Дескотте и Оливо/Рейес-Варела которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Виллануэва/Дескотте имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Оливо/Рейес-Варела хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Виллануэва/Дескотте. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Оливо/Рейес-Варела умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Виллануэва/Дескотте довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Оливо/Рейес-Варела вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Виллануэва/Дескотте.

СЕГОДНЯ МАТЧ Виллануэва/Дескотте — Оливо/Рейес-Варела. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Виллануэва/Дескотте и Оливо/Рейес-Варела сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Виллануэва/Дескотте, и Оливо/Рейес-Варела будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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