Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) (20.01.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) 20-го января 2022 года

20-го января 2022 года в 16:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K22, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4).



20-го января 2022 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) – Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4), который начнется в 16:50 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4):

Поединок между баскетбольными клубами Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) и Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 20-го января 2022 года. Ее начало будет в 16:50 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4), который организаторы собираются провести 20-го января 2022 года. По московскому времени начало данной игры будет в 16:50. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6).



Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) (20-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4), который должен пройти 20-го января 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 16:50 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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