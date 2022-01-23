Прогноз Бока Джуниорс (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) (25.01.2022), ставки и коэффициенты

Бока Джуниорс (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Аргентины (25.01.22)

25-го января в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Бока Джуниорс (23) примет соперника по национальному первенству Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23).



Баскетболисты клубов Бока Джуниорс (23) и Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) в 02:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 25-го января. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Бока Джуниорс (23) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Бока Джуниорс (23) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бока Джуниорс (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23):

На 25-го января в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Бока Джуниорс (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 02:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Бока Джуниорс (23), одержав семь побед.

Бока Джуниорс (23)

В этом сезоне баскетбольный клуб Бока Джуниорс (23) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Бока Джуниорс (23) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Бока Джуниорс (23) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Бока Джуниорс (23) нет более травмированных игроков основы.



Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Аргентины, Бока Джуниорс (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Бока Джуниорс (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23), несмотря на то, что он должен пройти только 25-го января. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 02:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Бока Джуниорс (23) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Бока Джуниорс (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) (25-го января), ставки и коэффициенты

Бока Джуниорс (23)

Сейчас баскетбольный клуб Бока Джуниорс (23) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Бока Джуниорс (23) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Бока Джуниорс (23) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23)

Два года назад баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Бока Джуниорс (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 25-го января, и в его рамках состоится поединок Бока Джуниорс (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 02:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Бока Джуниорс (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23): хозяева сыграют в свой баскетбол

Баскетбольный клуб Бока Джуниорс (23) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Бока Джуниорс (23) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бока Джуниорс (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Бока Джуниорс (23) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Бока Джуниорс (23) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Бока Джуниорс (23) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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