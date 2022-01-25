Висенте Оливер Мораталла — Берк Илкел. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.01.22)

Прогноз Висенте Оливер Мораталла — Берк Илкел (25 января), ставки и коэффициенты

Висенте Оливер Мораталла — Берк Илкел (25 января), ставки и коэффициенты

25 января в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Висенте Оливер Мораталла , а противостоять в этом поединке будет Берк Илкел.



Теннисное противостояние Висенте Оливер Мораталла — Берк Илкел пройдет 25 января, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 11:30 по московскому времени. Хотя Висенте Оливер Мораталла и Берк Илкел уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Берк Илкел.



Висенте Оливер Мораталла — Берк Илкел. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Висенте Оливер Мораталла имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 25 января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Берк Илкел. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Висенте Оливер Мораталла имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Висенте Оливер Мораталла

Болельщики ожидали, что на этом турнире Висенте Оливер Мораталла продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Висенте Оливер Мораталла в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Висенте Оливер Мораталла сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Висенте Оливер Мораталла немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Берк Илкел

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Берк Илкел на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Берк Илкел демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Берк Илкел имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Берк Илкел намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Берк Илкел не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Берк Илкел будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Берк Илкел и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Берк Илкел умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Висенте Оливер Мораталла и Берк Илкел. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Висенте Оливер Мораталла — Берк Илкел. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.01.22)

Висенте Оливер Мораталла

К данному турниру Висенте Оливер Мораталла подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Висенте Оливер Мораталла находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Висенте Оливер Мораталла не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Висенте Оливер Мораталла старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Висенте Оливер Мораталла демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Берк Илкел

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Берк Илкел все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Берк Илкел сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Берк Илкел все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Берк Илкел предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Висенте Оливер Мораталла — Берк Илкел Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Висенте Оливер Мораталла и Берк Илкел начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Висенте Оливер Мораталла и Берк Илкел показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Висенте Оливер Мораталла и Берк Илкел провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Висенте Оливер Мораталла и Берк Илкел действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Висенте Оливер Мораталла — Берк Илкел: андердог способен удивить фаворита

Висенте Оливер Мораталла и Берк Илкел которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Висенте Оливер Мораталла имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Берк Илкел хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Висенте Оливер Мораталла. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Берк Илкел умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Висенте Оливер Мораталла довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Берк Илкел вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Висенте Оливер Мораталла.

СЕГОДНЯ МАТЧ Висенте Оливер Мораталла — Берк Илкел. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Висенте Оливер Мораталла и Берк Илкел букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Висенте Оливер Мораталла и Берк Илкел проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-514398-segodnya-match-mirzaram-kablerfurlis-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-25-01-22/