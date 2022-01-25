Прогноз Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) — Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) (25 января), ставки и коэффициенты

Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) — Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23). Прогноз, ставки на матч (25.01.22)

25-го января в 08:25 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K22, в котором на своей площадке местный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) примет соперника по национальному первенству Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) – Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23), запланированный на 25-го января. Баскетболисты появятся на площадке в 08:25 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) — Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23). Данный поединок будет сыгран 25-го января, а по московскому времени его начало состоится в 08:25. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) — Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) наконец-то возвращаются домой, а 25-го января им уже необходимо сыграть поединок против БК Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23). На площадке игроки обеих команд появятся в 08:25 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) — Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) 25-го января

Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13)

Сейчас баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23)

После того, как баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) — Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 25-го января можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) — Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 08:25 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) — Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) — Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (staryy23) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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