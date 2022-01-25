Прогноз Кара Трутнов (жeн) — КП Брно (жен) (26-го января), ставки и коэффициенты

Кара Трутнов (жeн) — КП Брно (жен). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Чехии (26.01.22)

26-го января в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Чехии, в котором на своей площадке местный клуб Кара Трутнов (жeн) примет соперника по национальному первенству КП Брно (жен).



Баскетбольный поединок Кара Трутнов (жeн) – КП Брно (жен) пройдет в рамках престижного турнира 26-го января, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 21:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Кара Трутнов (жeн).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кара Трутнов (жeн) — КП Брно (жен):

В 21:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Кара Трутнов (жeн) и КП Брно (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 26-го января. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба КП Брно (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Кара Трутнов (жeн), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Кара Трутнов (жeн)

На этот матч баскетболисты клуба Кара Трутнов (жeн) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Кара Трутнов (жeн) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Кара Трутнов (жeн) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



КП Брно (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу КП Брно (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб КП Брно (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб КП Брно (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Кара Трутнов (жeн)» — «КП Брно (жен)»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Кара Трутнов (жeн) — КП Брно (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 26-го января. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 21:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Кара Трутнов (жeн) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Кара Трутнов (жeн) — КП Брно (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.01.22)

Кара Трутнов (жeн)

В этом сезоне баскетбольный клуб Кара Трутнов (жeн) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Кара Трутнов (жeн) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

КП Брно (жен)

После того, как баскетбольный клуб КП Брно (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб КП Брно (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб КП Брно (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Кара Трутнов (жeн) — КП Брно (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Кара Трутнов (жeн) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26-го января сыграет матч против БК КП Брно (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Кара Трутнов (жeн) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Кара Трутнов (жeн) — КП Брно (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Кара Трутнов (жeн) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Кара Трутнов (жeн) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Кара Трутнов (жeн) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб КП Брно (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб КП Брно (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером КП Брно (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб КП Брно (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кара Трутнов (жeн) — КП Брно (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Кара Трутнов (жeн) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Кара Трутнов (жeн) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Кара Трутнов (жeн) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба КП Брно (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб КП Брно (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat4-515164-prognoz-na-match-yellow-brocks-green-snakes-26-01-22/