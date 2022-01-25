Прогноз Джорджия Тех Йеллов Джекетс — Флорида Стэйт Семиноулз (27 января), ставки и коэффициенты

Джорджия Тех Йеллов Джекетс — Флорида Стэйт Семиноулз. Прогноз, ставки на матч (27.01.22)

27-го января 2022 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джорджия Тех Йеллов Джекетс примет соперника по национальному первенству Флорида Стэйт Семиноулз.



Баскетболисты клубов Джорджия Тех Йеллов Джекетс и Флорида Стэйт Семиноулз в 05:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 27-го января 2022 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Джорджия Тех Йеллов Джекетс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Джорджия Тех Йеллов Джекетс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джорджия Тех Йеллов Джекетс — Флорида Стэйт Семиноулз:

В 05:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Джорджия Тех Йеллов Джекетс и Флорида Стэйт Семиноулз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 27-го января 2022 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Флорида Стэйт Семиноулз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Джорджия Тех Йеллов Джекетс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Джорджия Тех Йеллов Джекетс

Сейчас баскетбольный клуб Джорджия Тех Йеллов Джекетс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Джорджия Тех Йеллов Джекетс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Джорджия Тех Йеллов Джекетс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Флорида Стэйт Семиноулз

Президент баскетбольного клуба Флорида Стэйт Семиноулз ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Флорида Стэйт Семиноулз сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Флорида Стэйт Семиноулз в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

NCAA, Джорджия Тех Йеллов Джекетс — Флорида Стэйт Семиноулз

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Джорджия Тех Йеллов Джекетс — Флорида Стэйт Семиноулз, запланированного на 27-го января 2022 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Джорджия Тех Йеллов Джекетс и Флорида Стэйт Семиноулз предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Джорджия Тех Йеллов Джекетс.



Джорджия Тех Йеллов Джекетс — Флорида Стэйт Семиноулз (27-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Джорджия Тех Йеллов Джекетс

В этом сезоне баскетбольный клуб Джорджия Тех Йеллов Джекетс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Джорджия Тех Йеллов Джекетс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Флорида Стэйт Семиноулз

После того, как баскетбольный клуб Флорида Стэйт Семиноулз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Флорида Стэйт Семиноулз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Флорида Стэйт Семиноулз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Джорджия Тех Йеллов Джекетс — Флорида Стэйт Семиноулз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Джорджия Тех Йеллов Джекетс — Флорида Стэйт Семиноулз, который должен пройти 27-го января 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Джорджия Тех Йеллов Джекетс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Джорджия Тех Йеллов Джекетс — Флорида Стэйт Семиноулз: гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Джорджия Тех Йеллов Джекетс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Джорджия Тех Йеллов Джекетс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Джорджия Тех Йеллов Джекетс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Флорида Стэйт Семиноулз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Флорида Стэйт Семиноулз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Флорида Стэйт Семиноулз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джорджия Тех Йеллов Джекетс — Флорида Стэйт Семиноулз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Джорджия Тех Йеллов Джекетс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Джорджия Тех Йеллов Джекетс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Джорджия Тех Йеллов Джекетс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Флорида Стэйт Семиноулз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Флорида Стэйт Семиноулз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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