Прогноз Уфимец — Динамо Владивосток (27-го января), ставки и коэффициенты

Уфимец — Динамо Владивосток. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат России (27.01.22)

27 января в 17:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат России, в котором на своей площадке местный клуб Уфимец примет соперника по национальному первенству Динамо Владивосток.



В 17:15 по Москве болельщики баскетбольных клубов Уфимец и Динамо Владивосток займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 27 января, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Динамо Владивосток в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уфимец — Динамо Владивосток:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Уфимец проводит на своей площадке, и 27 января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Динамо Владивосток. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 17:15 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Уфимец, а один раз сильнее были игроки БК Динамо Владивосток.

Уфимец

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Уфимец переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Уфимец больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Уфимец еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Динамо Владивосток

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Динамо Владивосток на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Динамо Владивосток пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Динамо Владивосток и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Уфимец» — «Динамо Владивосток»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Уфимец свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 27 января. На этот раз соперником хозяев будет Динамо Владивосток, так что в 17:15 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Уфимец. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Уфимец — Динамо Владивосток (27 января), ставки и коэффициенты

Уфимец

В этом сезоне баскетбольный клуб Уфимец и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Уфимец играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Динамо Владивосток

В прошлом месяце баскетбольный клуб Динамо Владивосток играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Динамо Владивосток надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Уфимец — Динамо Владивосток Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Уфимец — Динамо Владивосток пройдет 27 января, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 17:15 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Уфимец — Динамо Владивосток: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Уфимец играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Уфимец уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Уфимец хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Динамо Владивосток входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Динамо Владивосток не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уфимец — Динамо Владивосток. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Уфимец является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Уфимец проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Уфимец нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Динамо Владивосток находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Динамо Владивосток сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Динамо Владивосток действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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