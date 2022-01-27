Пэрис Корли Корли — Бьянка Джоли Фернандес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.01.22)

Прогноз Пэрис Корли Корли — Бьянка Джоли Фернандес (27-го января), ставки и коэффициенты

Пэрис Корли Корли — Бьянка Джоли Фернандес (27-го января), ставки и коэффициенты

27-го января в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пэрис Корли Корли , а противостоять в этом поединке будет Бьянка Джоли Фернандес.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Пэрис Корли Корли — Бьянка Джоли Фернандес, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 27-го января, а его начало по МСК будет в 19:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Пэрис Корли Корли. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пэрис Корли Корли — Бьянка Джоли Фернандес:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 27-го января встречаются Пэрис Корли Корли и Бьянка Джоли Фернандес. Начало поединка запланировано на 19:30 по МСК. Пэрис Корли Корли является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Пэрис Корли Корли

В этом сезоне Пэрис Корли Корли показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Пэрис Корли Корли сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Пэрис Корли Корли еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Пэрис Корли Корли обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Пэрис Корли Корли играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Пэрис Корли Корли любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Бьянка Джоли Фернандес

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бьянка Джоли Фернандес теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бьянка Джоли Фернандес имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бьянка Джоли Фернандес испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бьянка Джоли Фернандес выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бьянка Джоли Фернандес занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Пэрис Корли Корли — Бьянка Джоли Фернандес

Длительное время Пэрис Корли Корли и Бьянка Джоли Фернандес не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Пэрис Корли Корли и Бьянка Джоли Фернандес. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Пэрис Корли Корли — Бьянка Джоли Фернандес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.01.22)

Пэрис Корли Корли

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Пэрис Корли Корли выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Пэрис Корли Корли всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Пэрис Корли Корли уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Пэрис Корли Корли занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Пэрис Корли Корли больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Пэрис Корли Корли имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бьянка Джоли Фернандес

В этом сезоне Бьянка Джоли Фернандес действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Бьянка Джоли Фернандес обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Бьянка Джоли Фернандес не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Бьянка Джоли Фернандес не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Бьянка Джоли Фернандес имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Пэрис Корли Корли — Бьянка Джоли Фернандес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Пэрис Корли Корли и Бьянка Джоли Фернандес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Пэрис Корли Корли и Бьянка Джоли Фернандес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Пэрис Корли Корли и Бьянка Джоли Фернандес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Пэрис Корли Корли и Бьянка Джоли Фернандес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Пэрис Корли Корли — Бьянка Джоли Фернандес: погода помешает показать хороший теннис

Пэрис Корли Корли и Бьянка Джоли Фернандес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Пэрис Корли Корли имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бьянка Джоли Фернандес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Пэрис Корли Корли. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бьянка Джоли Фернандес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Пэрис Корли Корли довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бьянка Джоли Фернандес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Пэрис Корли Корли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пэрис Корли Корли — Бьянка Джоли Фернандес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Пэрис Корли Корли и Бьянка Джоли Фернандес.



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