Бергеви/Вельдхеер — Бенсал Алиа/Копп: снова ждем результативной игры

Прогноз Бергеви/Вельдхеер — Бенсал Алиа/Копп (27.01.2022), ставки и коэффициенты

Бергеви/Вельдхеер — Бенсал Алиа/Копп (27-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

27-го января 2022 года в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бергеви/Вельдхеер , а противостоять в этом поединке будет Бенсал Алиа/Копп.



Так как Бергеви/Вельдхеер в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Бенсал Алиа/Копп, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 27-го января 2022 года. Но, доказать обратное Бергеви/Вельдхеер все же сможет в 21:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Бергеви/Вельдхеер — Бенсал Алиа/Копп. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 27-го января 2022 года откроет его противостояние Бергеви/Вельдхеер — Бенсал Алиа/Копп. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 21:00 по МСК, то есть до начала игры. Бергеви/Вельдхеер и Бенсал Алиа/Копп отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бенсал Алиа/Копп может гордиться семью победами, а вот Бергеви/Вельдхеер имеет только пять выигранных встреч.

Бергеви/Вельдхеер

В этом сезоне Бергеви/Вельдхеер показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Бергеви/Вельдхеер играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Бергеви/Вельдхеер умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Бергеви/Вельдхеер и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Бергеви/Вельдхеер будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Бергеви/Вельдхеер чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Бенсал Алиа/Копп

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Бенсал Алиа/Коппв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Бенсал Алиа/Копп играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Бенсал Алиа/Копп держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Бенсал Алиа/Копп демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Бенсал Алиа/Копп находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Бергеви/Вельдхеер и Бенсал Алиа/Копп. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Бергеви/Вельдхеер и Бенсал Алиа/Копп продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Бергеви/Вельдхеер — Бенсал Алиа/Копп 27-го января 2022 года

Бергеви/Вельдхеер

В этом сезоне Бергеви/Вельдхеер демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Бергеви/Вельдхеер уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Бергеви/Вельдхеер любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Бергеви/Вельдхеер часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Бергеви/Вельдхеер умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Бенсал Алиа/Копп

Несмотря на свой молодой возраст, Бенсал Алиа/Копп демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Бенсал Алиа/Копп уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Бенсал Алиа/Копп станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Бенсал Алиа/Копп, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Бенсал Алиа/Копп умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Бенсал Алиа/Копп имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Бергеви/Вельдхеер — Бенсал Алиа/Копп Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бергеви/Вельдхеер и Бенсал Алиа/Копп. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бергеви/Вельдхеер и Бенсал Алиа/Копп встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бергеви/Вельдхеер и Бенсал Алиа/Копп довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бергеви/Вельдхеер и Бенсал Алиа/Копп подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бергеви/Вельдхеер — Бенсал Алиа/Копп: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бергеви/Вельдхеер и Бенсал Алиа/Копп, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бергеви/Вельдхеер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бенсал Алиа/Копп имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бергеви/Вельдхеер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бергеви/Вельдхеер и Бенсал Алиа/Копп на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бергеви/Вельдхеер — Бенсал Алиа/Копп. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бергеви/Вельдхеер и Бенсал Алиа/Копп, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-517875-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-ketrin-sebov-shalimar-talbi-27-01-22/