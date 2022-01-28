Денолли/Фонио — Илкел/Оздемир: в ожидании «эйсов»

Прогноз Денолли/Фонио — Илкел/Оздемир (28 января), ставки и коэффициенты

Денолли/Фонио — Илкел/Оздемир (28.01.2022), ставки и коэффициенты

28.01.2022 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Денолли/Фонио , а противостоять в этом поединке будет Илкел/Оздемир.



Судья теннисного матча Денолли/Фонио — Илкел/Оздемир должен дать знак о старте игры в 10:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 28.01.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Денолли/Фонио и Илкел/Оздемир более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Денолли/Фонио имеет четыре победы, то Илкел/Оздемир может похвастаться лишь двумя победами.



Денолли/Фонио — Илкел/Оздемир. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Денолли/Фонио имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 28.01.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Илкел/Оздемир. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 10:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Денолли/Фонио имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Денолли/Фонио

Денолли/Фонио отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Денолли/Фонио проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Денолли/Фонио проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Денолли/Фонио играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Денолли/Фонио больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Илкел/Оздемир

На этом турнире Илкел/Оздемир играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Илкел/Оздемир все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Илкел/Оздемир не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Илкел/Оздемир уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Илкел/Оздемир на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Илкел/Оздемир пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Денолли/Фонио — Илкел/Оздемир. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Денолли/Фонио и Илкел/Оздемир не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Денолли/Фонио и Илкел/Оздемир. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Денолли/Фонио — Илкел/Оздемир (28.01.2022), ставки и коэффициенты

Денолли/Фонио

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Денолли/Фонио, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Денолли/Фонио уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Денолли/Фонио старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Денолли/Фонио, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Денолли/Фонио не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Денолли/Фонио все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Денолли/Фонио точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Илкел/Оздемир

Выступать в зале Илкел/Оздемир не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Илкел/Оздемир старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Илкел/Оздемир принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Илкел/Оздемир демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Илкел/Оздемир даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Илкел/Оздемир хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Денолли/Фонио — Илкел/Оздемир Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Денолли/Фонио и Илкел/Оздемир начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Денолли/Фонио и Илкел/Оздемир показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Денолли/Фонио и Илкел/Оздемир провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Денолли/Фонио и Илкел/Оздемир действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Денолли/Фонио — Илкел/Оздемир: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Денолли/Фонио и Илкел/Оздемир, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Денолли/Фонио сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Илкел/Оздемир имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Денолли/Фонио – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Денолли/Фонио и Илкел/Оздемир на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Денолли/Фонио — Илкел/Оздемир. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Денолли/Фонио и Илкел/Оздемир. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Денолли/Фонио и для Илкел/Оздемир, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-515902-stavki-na-match-boras-basket-frishuset-prognoz-na-basketbol-ot-28-01-22/