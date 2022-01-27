Райт Стэйт Рейдерс (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.01.22)

Прогноз Райт Стэйт Рейдерс (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) (28.01.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Райт Стэйт Рейдерс (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) 28.01.2022

28.01.2022 в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) примет соперника по национальному первенству Висконсин Грин Бэй Финикс (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Райт Стэйт Рейдерс (жен) и Висконсин Грин Бэй Финикс (жен). Оно пройдет 28.01.2022, так что можно не сомневаться, что в 02:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Райт Стэйт Рейдерс (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Райт Стэйт Рейдерс (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен), запланированное на 28.01.2022. Поставить на матч можно будет до 02:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) была еще пять лет назад.

Райт Стэйт Рейдерс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Райт Стэйт Рейдерс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Висконсин Грин Бэй Финикс (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Райт Стэйт Рейдерс (жен)» — «Висконсин Грин Бэй Финикс (жен)»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Райт Стэйт Рейдерс (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 28.01.2022. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 02:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Райт Стэйт Рейдерс (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.01.22)

Райт Стэйт Рейдерс (жен)

В последние годы Райт Стэйт Рейдерс (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Райт Стэйт Рейдерс (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Висконсин Грин Бэй Финикс (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Райт Стэйт Рейдерс (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Райт Стэйт Рейдерс (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) пройдет 28.01.2022, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 02:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Райт Стэйт Рейдерс (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен): команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Райт Стэйт Рейдерс (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Райт Стэйт Рейдерс (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Райт Стэйт Рейдерс (жен) — Висконсин Грин Бэй Финикс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Райт Стэйт Рейдерс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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