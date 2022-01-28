Прогноз Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) (28.01.2022), ставки и коэффициенты

Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (28.01.22)

28.01.2022 в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) примет соперника по национальному первенству Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен).



В 02:30 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Теннесси Мартин Скайхокс (жен) – Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен):

На 28.01.2022 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 02:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен), одержав семь побед.

Теннесси Мартин Скайхокс (жен)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Теннесси Мартин Скайхокс (жен) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

WNCAA, Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен)

Вплоть до 28.01.2022 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен). А так как начало встречи в 02:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен). Прогноз, ставки на матч(28.01.22)

Теннесси Мартин Скайхокс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Теннесси Мартин Скайхокс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 28.01.2022, и в его рамках состоится поединок Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 02:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-517950-segodnya-match-sada-kruzeyro-renata-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-28-01-22/