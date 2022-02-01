Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Вилья Митре де Баия-Бланка: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Вилья Митре де Баия-Бланка (01-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Вилья Митре де Баия-Бланка 01-го февраля 2022 года

01-го февраля 2022 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата примет соперника по национальному первенству Вилья Митре де Баия-Бланка.



Баскетболисты клубов Гимназия и Эсгрима Ла-Плата и Вилья Митре де Баия-Бланка в 03:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 01-го февраля 2022 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Гимназия и Эсгрима Ла-Плата одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Гимназия и Эсгрима Ла-Плата также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Вилья Митре де Баия-Бланка:

Принципиальный баскетбольный поединок Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Вилья Митре де Баия-Бланка назначен на 01-го февраля 2022 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 03:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Гимназия и Эсгрима Ла-Плата

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Гимназия и Эсгрима Ла-Плата еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Вилья Митре де Баия-Бланка

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Вилья Митре де Баия-Бланка потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Вилья Митре де Баия-Бланка сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Вилья Митре де Баия-Бланка не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Вилья Митре де Баия-Бланка, который организаторы собираются провести 01-го февраля 2022 года. По московскому времени начало данной игры будет в 03:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата.



Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Вилья Митре де Баия-Бланка (01-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Гимназия и Эсгрима Ла-Плата

Сейчас баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Гимназия и Эсгрима Ла-Плата вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Вилья Митре де Баия-Бланка

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Вилья Митре де Баия-Бланка становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Вилья Митре де Баия-Бланка уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Вилья Митре де Баия-Бланка сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Вилья Митре де Баия-Бланка Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Вилья Митре де Баия-Бланка пройдет 01-го февраля 2022 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 03:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Вилья Митре де Баия-Бланка: соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Вилья Митре де Баия-Бланка полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Вилья Митре де Баия-Бланка может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Вилья Митре де Баия-Бланка выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Вилья Митре де Баия-Бланка. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Вилья Митре де Баия-Бланка не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Вилья Митре де Баия-Бланка уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Вилья Митре де Баия-Бланка очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat0-519205-prognozy-i-stavki-na-match-mihail-pervolarakis-rinki-hidzhikata-31-01-22/