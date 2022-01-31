Прогноз Бабикова/Скамлова — Бурдина/Поспелова (01-го февраля), ставки и коэффициенты

Бабикова/Скамлова — Бурдина/Поспелова. Прогноз, ставки на матч (01.02.22)

01-го февраля 2022 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бабикова/Скамлова , а противостоять в этом поединке будет Бурдина/Поспелова.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Бабикова/Скамлова — Бурдина/Поспелова можно будет вплоть до 11:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 01-го февраля 2022 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Бабикова/Скамлова и Бурдина/Поспелова еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бабикова/Скамлова — Бурдина/Поспелова:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Бабикова/Скамлова — Бурдина/Поспелова, которая пройдет 01-го февраля 2022 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 11:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Бабикова/Скамлова

В этом сезоне Бабикова/Скамлова показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Бабикова/Скамлова играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Бабикова/Скамлова умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Бабикова/Скамлова и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Бабикова/Скамлова будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Бабикова/Скамлова чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Бурдина/Поспелова

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бурдина/Поспелова теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бурдина/Поспелова имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бурдина/Поспелова испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бурдина/Поспелова выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бурдина/Поспелова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Бабикова/Скамлова» — «Бурдина/Поспелова»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Бабикова/Скамлова и Бурдина/Поспелова. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Бабикова/Скамлова — Бурдина/Поспелова. Прогноз, ставки на матч(01.02.22)

Бабикова/Скамлова

Несмотря на внушительный возраст, Бабикова/Скамлова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бабикова/Скамлова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бабикова/Скамлова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бабикова/Скамлова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бабикова/Скамлова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Бурдина/Поспелова

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Бурдина/Поспелова все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Бурдина/Поспелова сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Бурдина/Поспелова все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Бурдина/Поспелова предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Бабикова/Скамлова — Бурдина/Поспелова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бабикова/Скамлова и Бурдина/Поспелова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бабикова/Скамлова и Бурдина/Поспелова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бабикова/Скамлова, и Бурдина/Поспелова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бабикова/Скамлова — Бурдина/Поспелова: в ожидании «эйсов»

Бабикова/Скамлова и Бурдина/Поспелова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бабикова/Скамлова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бурдина/Поспелова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бабикова/Скамлова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бурдина/Поспелова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бабикова/Скамлова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бурдина/Поспелова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бабикова/Скамлова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бабикова/Скамлова — Бурдина/Поспелова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бабикова/Скамлова и Бурдина/Поспелова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бабикова/Скамлова, и Бурдина/Поспелова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-517685-prognoz-na-match-toronto-reptors-vitor-klivlend-kavalers-andrik-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-31-01-22/