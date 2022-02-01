Джиана Эрминио — Мантова: хозяева разберутся с новичком

Джиана Эрминио — Мантова: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 01.02.22

«Джиана Эрминио» – «Мантова». 01.02.22. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Джиана Эрминио пообещали 01 февраля на своем поле взять реванш у ФК Мантова за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 20:00 по Москве. В целом, футбольный клуб Джиана Эрминио является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Джиана Эрминио и команда Мантова постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джиана Эрминио — Мантова:

Вероятность победы футбольного клуба Джиана Эрминио сопоставима с коэффициентом 3.22, а котировкой 2.42 букмекерские конторы оценили ФК Мантова. Шансы на ничейный результат составляют 2.85.

Прогноз на матч Джиана Эрминио – Мантова (Чемпионат Италии, матч национального перевентсва, воскресенье, 01 февраля):Футбольный клуб Джиана Эрминио получил от букмекеров на свою победу котировку 3.22, а по коэффициенту 2.42 можно сделать ставку на выигрыш ФК Мантова. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Джиана Эрминио и команды Мантова нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Джиана Эрминио и команда Мантова – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Джиана Эрминио – Мантова 01.02.22

01 февраля состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Джиана Эрминио — Мантова. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 20:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Джиана Эрминио и Мантова встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Джиана Эрминио одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Джиана Эрминио и команды Мантова, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Джиана Эрминио и команда Мантова представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Джиана Эрминио – Мантова (01 февраля), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Джиана Эрминио. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Мантова хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Джиана Эрминио в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Мантова способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Мантова, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Мантова редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Джиана Эрминио

Футбольный клуб Джиана Эрминио претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Джиана Эрминио показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Мантова

В этом сезоне футболисты клуба Мантова сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Мантова много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Мантова подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Мантова не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Джиана Эрминио – Мантова

Наиболее интересные матчи для прогнозирования – это матчи, в которых команды стараются победить, причем, победа кровь из носу нужна обеим командам. К таким матчам можно отнести противостояние команды Джиана Эрминио и команды Мантова. Скоро чемпионат подойдет к концу, а обеим командам, которые находятся в верхушке турнирной таблицы, необходимо набирать очки, чтобы сохранять солидный отрыв от ближайших преследователей, который буквально наступают командам на пятки. Команда Джиана Эрминио и команда Мантова – это соперники, которые ежегодно сражаются между собой за высокие места в чемпионате, в нынешнем сезоне ситуация остается неизменной, даже за несколько туров до конца чемпионата, эти клубы продолжают вести борьбу. Наши эксперты полагают, что в таком противостоянии стоит рисковать, и делать ставки на то, что в матче будет или удаление, или пенальти. Такие ставки являются оправданными в матчах, где соперники ведут отчаянную борьбу за улучшение позиций в турнирной таблице. Учитывая, что команда Джиана Эрминио и команда Мантова – это заклятые соперники, данные ставки является полностью оправданными. Относительно фаворита этого противостояния, то здесь сложно что-либо анализировать до начала матча, так как соперники действительно равные. А вот общий тотал предупреждений и нарушений правил мы бы рекомендовали играть на больше, так как матч будет очень грубым с большим количеством провокаций, и арбитр просто не сможет остаться в стороне от происходящего на поле. Общий тотал голов лучше играть на меньше, так как, скорее всего, исход матч решит один единственный гол.

Триумфатором игры будет Джиана Эрминио — 3.22, в матче не будет победителей — 2.85, триумфатором игры будет Мантова — 2.42.



Джиана Эрминио — Мантова. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Италии 01 февраля

Еще несколько сезонов назад никто не мог предположить, что команда Джиана Эрминио сможет совершить такое триумфальное шествие из низших сезонов до призовых мест одного из ведущих европейских футбольных чемпионатов. Сейчас, когда хозяева поля смогли не только занять призовое место, но и заранее квалифицировались в один из престижных футбольных клубных турниров, команду начали уважать. В ближайшем матче хозяевам поля будет противостоять клуб, который все еще ведут борьбу за высокие места в чемпионате. Относительно исхода этого матча – здесь необходимо более детально смотреть стартовые составы. Однако уже сейчас есть уверенность в том, что хозяева поля выставят на эту игру ближайший резерв, тем самым дав отдых ведущим футболистам. Поэтому, мы бы рекомендовали присмотреться к ставке на то, что гости не проиграют в этом матче. Так как оба клуба играют в атакующий футбол, то ставка на то, что в матче будет забито много голов, на наш взгляд, является оправданной. Кроме этого, мы бы советовали играть общий тотал угловых на больше, а также рекомендовали бы делать ставки на тотал меньше фолов и желтых карточек. Но, еще раз подчеркнем, что здесь все будет зависеть от стартовых составов, в которых команды выйдут на этот матч. Вообще, хозяева поля действуют в агрессивной манере в домашних матчах, а вот гости демонстрируют более стабильный командный футбол. Несмотря на это, сейчас очки больше нужны гостям, поэтому мы полагаем, что в этом матче гости не проиграют.

«Джиана Эрминио»

В прошлом сезоне футбольный клуб Джиана Эрминио сумел добиться повышения в классе, так что сейчас выступает в высшей лиге, а команде в первую очередь необходимо избежать вылета. Для этого хозяева не только активно участвовали в трансферах в межсезонье, но и было куплено несколько новичков во время зимнего трансферного окна. Джиана Эрминио выступает немного лучше, чем аутсайдеры, что позволяет избегать зоны вылета, но расстояния до нее составляет только три очка, так что расслабляться нельзя ни на секунду. При родных болельщиках футбольный клуб Джиана Эрминио играет намного лучше, чем на выезде, а вызвано это в первую очередь тем, что команда больше атакует и забивает в три раза больше мячей, чем в гостях. Недавно хозяева не могли продемонстрировать хорошие результаты, выдав безвыигрышную серию из шести матчей, но в последнем туре все же удалось одержать домашнюю победу со счетом 3-1. Травмы точно помешают выйти на футбольное поле правому защитнику и центральному полузащитнику, но под вопросом появление в игре еще правого вингера.



«Мантова»

Начав сезон с двух побед, футбольный клуб Мантова ушел в крутое пике, из которого команду не сумели вывести даже две тренерские отставки. Гости продолжают терять очки, ведь больше они не смогли одержать ни одной победы. Сейчас команда уже находится на последнем месте в турнирной таблице, а чтобы покинуть зону вылета необходимо ликвидировать отставание в семь очков. Нельзя сказать, что у гостей самая худшая оборона, но ведь футбольный клуб Мантова очень плохо играет в нападении, что и не позволяет выигрывать. А на выезде команда вообще действует крайне слабо, набрав лишь пять очков, что в три раза меньше, чем в родных стенах. После двух ничьих футбольный клуб Мантова проиграл уже четыре матча подряд, так что не станет сюрпризом еще одна отставка главного тренера. В лазарете гостей находятся основной голкипер, двое нападающих и три полузащитника, а под вопросом еще выход на поле левого защитника.

Статистика и личные встречи

Большинство экспертов современного футбола берется прогнозировать и анализировать выступления тех команд, которые находятся на слуху и занимают высокие места в турнирных таблицах своих чемпионатов. Эксперты нашего ресурса действуют по-другому. Мы не выбираем матчи с участием известных команд, чтобы потом за уши притянуть к ним прогнозы. Мы стараемся действовать так, чтобы любители футбола, которые делают ставки по нашим прогнозам, могли выигрывать на краткосрочной и долгосрочной дистанции, а для этого мы делаем прогнозы не только на основные исходы, но и на статистику, ставки на которую считаем более прибыльными. Именно поэтому, для прогнозирования статистики, нам нет необходимости ждать матчей, соперниками в которых будут известные футбольные клубы. Для прогнозирования статистики достаточно иметь под рукой Интернет и уметь анализировать информацию. Предстоящий матч, в котором команда Джиана Эрминио встретится с футболистами команды Мантова обещает стать очень интересным, так как в турнирной таблице обеим командам необходимы очки. Между собой эти футбольные клубы всегда играют агрессивно, а учитывая турнирное положение, сегодняшний матч будет особенно жестким. Более подробное описание прогнозов, а также рекомендации по ставкам можно найти ниже. Желаем всем интересного матча и удачных ставок. Наши эксперты предлагают делать ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, так как такой подход позволит сделать более интересные ставки по более высоким коэффициентам.

«Джиана Эрминио» — «Мантова»: кто фаворит грядущей встречи?

Джиана Эрминио — Мантова. Прогноз на футбол (01.02.22)

Для наших экспертов оказалось несколько необычной линия, которую мы увидели на матч команды Джиана Эрминио и команды Мантова. Наши эксперты ожидали увидеть фаворитами матча хозяев поля, так как команда Джиана Эрминио остро нуждается в очках, так как ведет борьбу за верхние строчки турнирной таблицы. А вот футболистам команды Мантова очки практически не нужны, так как, даже при самых радужных раскладах, гости все равно покинут высший дивизион чемпионата из-за финансовых проблем. Исходя из этого, фаворита этого противостояния очевиден, однако, видимо букмекеры не полностью владеют информацией, если предлагают подобные коэффициенты. Мы рекомендуем в этом матче делать ставки не только на победу хозяев поля, но и на то, что команда Джиана Эрминио пробьет фору, заявленную букмекерами. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше, так как хозяева поля активно играют на своем стадионе, предпочитая действовать первым номером и держать ворота соперников в напряжении. Да и гости могут отвечать результативно, поэтому общий тотал в матче мы рекомендуем играть на больше. Нарушений и желтых карточек мы видим много, так как между собой эти команды всегда играют грубо, нередко получают и красные карточки. Но сегодня мы ограничимся только ставкой на тотал больше желтых карточек и фолов. Угловые в нынешнем сезоне команда Джиана Эрминио и команда Мантова практически не подают. Несмотря на то, что букмекеры предложили правильный тотал угловых в своих линиях, наши эксперты все равно рекомендуют играть его на меньше.

Джиана Эрминио — Мантова: хозяева разберутся с новичком

В матче команды Джиана Эрминио и команды Мантова, которые сыграют между собой в рамках чемпионата, эксперты нашего ресурса смогли найти множество интересных предложений букмекеров. Дело в том, что принято считать, что противостояние этих футбольных команд – центральное противостояние чемпионата, поэтому букмекеры предлагают большой объем ставок, включая ставки на статистику футболистов и т.д. надеемся, что букмекеры не ограничатся подобными ставками в доматчевой линии, а также предложат эти ставки по ходу матча. Напомним, что сейчас букмекеры все активнее стараются предложить что-то новое. И этим новым в последнее время стали ставки на статистику по ходу игры. Благодаря этому, а также опираясь на наш анализ того или иного футбольного матча, можно делать ставки по ходу игры, в зависимо от того, что происходит на футбольном поле. Мы надеемся, что наши предложения на матч команды Джиана Эрминио и команды Мантова окажутся полезными, и позволят неплохо обыграть букмекеров.

С данными наставниками футбольные клубы Джиана Эрминио и Мантова перешли к более оборонительной манере игры, так что вряд ли зрители на трибунах станут свидетелями результативного матча. Эксперты предлагают поставить на тотал менее 2.5 голов.

Джиана Эрминио – Мантова: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Джиана Эрминио и команды Мантова, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Джиана Эрминио и команды Мантова сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Джиана Эрминио и команды Мантова довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.