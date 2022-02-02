Прогноз Николь Фосса-Хуэрго — Мерлина Сарно (02.02.2022), ставки и коэффициенты

Николь Фосса-Хуэрго — Мерлина Сарно. Прогноз, ставки на матч. ITF (02.02.22)

02-го февраля в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Николь Фосса-Хуэрго , а противостоять в этом поединке будет Мерлина Сарно.



Судья теннисного матча Николь Фосса-Хуэрго — Мерлина Сарно должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 02-го февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Николь Фосса-Хуэрго и Мерлина Сарно более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Николь Фосса-Хуэрго имеет четыре победы, то Мерлина Сарно может похвастаться лишь двумя победами.



Николь Фосса-Хуэрго — Мерлина Сарно. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 02-го февраля встречаются Николь Фосса-Хуэрго и Мерлина Сарно. Начало поединка запланировано на 15:00 по МСК. Николь Фосса-Хуэрго является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Николь Фосса-Хуэрго

В большинстве своих выигранных поединков Николь Фосса-Хуэрго берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Николь Фосса-Хуэрго с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Николь Фосса-Хуэрго сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Николь Фосса-Хуэрго также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Мерлина Сарно

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Мерлина Сарно имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Мерлина Сарно демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Мерлина Сарно не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Мерлина Сарно не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Николь Фосса-Хуэрго — Мерлина Сарно. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Николь Фосса-Хуэрго — Мерлина Сарно 02-го февраля

Николь Фосса-Хуэрго

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Николь Фосса-Хуэрго выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Николь Фосса-Хуэрго всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Николь Фосса-Хуэрго уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Николь Фосса-Хуэрго занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Николь Фосса-Хуэрго больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Николь Фосса-Хуэрго имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мерлина Сарно

Выступать в зале Мерлина Сарно не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Мерлина Сарно старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Мерлина Сарно принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Мерлина Сарно демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Мерлина Сарно даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Мерлина Сарно хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Николь Фосса-Хуэрго — Мерлина Сарно Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Николь Фосса-Хуэрго и Мерлина Сарно. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Николь Фосса-Хуэрго — Мерлина Сарно: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Николь Фосса-Хуэрго и Мерлина Сарно, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Николь Фосса-Хуэрго сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Мерлина Сарно имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Николь Фосса-Хуэрго – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Николь Фосса-Хуэрго и Мерлина Сарно на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николь Фосса-Хуэрго — Мерлина Сарно. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Николь Фосса-Хуэрго и Мерлина Сарно сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Николь Фосса-Хуэрго, и Мерлина Сарно будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-518367-andzhela-fita-boluda-syaodi-yu-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-02-02-22/