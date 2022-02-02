Прогноз Сарайва Дос Сантос/Ямакита — Дос Сантос/Мифано Пинто (02.02.2022), ставки и коэффициенты

Сарайва Дос Сантос/Ямакита — Дос Сантос/Мифано Пинто. Прогноз, ставки на матч. ITF (02.02.22)

02-го февраля в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сарайва Дос Сантос/Ямакита , а противостоять в этом поединке будет Дос Сантос/Мифано Пинто.



Так как Сарайва Дос Сантос/Ямакита в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Дос Сантос/Мифано Пинто, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 02-го февраля. Но, доказать обратное Сарайва Дос Сантос/Ямакита все же сможет в 23:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Сарайва Дос Сантос/Ямакита — Дос Сантос/Мифано Пинто. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Сарайва Дос Сантос/Ямакита имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 02-го февраля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Дос Сантос/Мифано Пинто. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 23:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Сарайва Дос Сантос/Ямакита имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Сарайва Дос Сантос/Ямакита

В этом сезоне Сарайва Дос Сантос/Ямакита демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Сарайва Дос Сантос/Ямакита снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Сарайва Дос Сантос/Ямакита является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Сарайва Дос Сантос/Ямакита не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Сарайва Дос Сантос/Ямакита еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Дос Сантос/Мифано Пинто

Дос Сантос/Мифано Пинто имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Дос Сантос/Мифано Пинто уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Дос Сантос/Мифано Пинто умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Дос Сантос/Мифано Пинто обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Дос Сантос/Мифано Пинто проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Сарайва Дос Сантос/Ямакита — Дос Сантос/Мифано Пинто

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Сарайва Дос Сантос/Ямакита и Дос Сантос/Мифано Пинто впервые будут встречаться между собой. Если Сарайва Дос Сантос/Ямакита уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Дос Сантос/Мифано Пинто пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Сарайва Дос Сантос/Ямакита демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Сарайва Дос Сантос/Ямакита – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Сарайва Дос Сантос/Ямакита — Дос Сантос/Мифано Пинто. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.02.22)

Сарайва Дос Сантос/Ямакита

К данному турниру Сарайва Дос Сантос/Ямакита подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Сарайва Дос Сантос/Ямакита находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Сарайва Дос Сантос/Ямакита не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Сарайва Дос Сантос/Ямакита старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Сарайва Дос Сантос/Ямакита демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Дос Сантос/Мифано Пинто

На этом турнире Дос Сантос/Мифано Пинто играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Дос Сантос/Мифано Пинто какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Дос Сантос/Мифано Пинто уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Дос Сантос/Мифано Пинто много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Дос Сантос/Мифано Пинто сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Дос Сантос/Мифано Пинто не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Сарайва Дос Сантос/Ямакита — Дос Сантос/Мифано Пинто Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сарайва Дос Сантос/Ямакита и Дос Сантос/Мифано Пинто аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Сарайва Дос Сантос/Ямакита и Дос Сантос/Мифано Пинто обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Сарайва Дос Сантос/Ямакита и Дос Сантос/Мифано Пинто постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Сарайва Дос Сантос/Ямакита — Дос Сантос/Мифано Пинто: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Сарайва Дос Сантос/Ямакита и Дос Сантос/Мифано Пинто, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Сарайва Дос Сантос/Ямакита сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Дос Сантос/Мифано Пинто имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Сарайва Дос Сантос/Ямакита – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Сарайва Дос Сантос/Ямакита и Дос Сантос/Мифано Пинто на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сарайва Дос Сантос/Ямакита — Дос Сантос/Мифано Пинто. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Сарайва Дос Сантос/Ямакита и Дос Сантос/Мифано Пинто.



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