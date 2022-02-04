Прогноз Аделаида Лайтинг (жeн) — Бендиго Спирит (жен) (05-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Аделаида Лайтинг (жeн) — Бендиго Спирит (жен). Прогноз, ставки на матч (05.02.22)

05-го февраля 2022 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Аделаида Лайтинг (жeн) примет соперника по национальному первенству Бендиго Спирит (жен).



05-го февраля 2022 года состоится баскетбольный матч Аделаида Лайтинг (жeн) – Бендиго Спирит (жен), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 11:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Аделаида Лайтинг (жeн) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Аделаида Лайтинг (жeн) — Бендиго Спирит (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Аделаида Лайтинг (жeн) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Бендиго Спирит (жен). Данный поединок будет сыгран 05-го февраля 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 11:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Бендиго Спирит (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Аделаида Лайтинг (жeн)

На этот матч баскетболисты клуба Аделаида Лайтинг (жeн) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Аделаида Лайтинг (жeн) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Аделаида Лайтинг (жeн) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Бендиго Спирит (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Бендиго Спирит (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Бендиго Спирит (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Бендиго Спирит (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Аделаида Лайтинг (жeн) — Бендиго Спирит (жен)

На 05-го февраля 2022 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Аделаида Лайтинг (жeн) — Бендиго Спирит (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 11:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Аделаида Лайтинг (жeн) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Бендиго Спирит (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Аделаида Лайтинг (жeн) — Бендиго Спирит (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.02.22)

Аделаида Лайтинг (жeн)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Аделаида Лайтинг (жeн) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Аделаида Лайтинг (жeн) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Аделаида Лайтинг (жeн) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Аделаида Лайтинг (жeн) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Бендиго Спирит (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Бендиго Спирит (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Бендиго Спирит (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Аделаида Лайтинг (жeн) — Бендиго Спирит (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 05-го февраля 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Аделаида Лайтинг (жeн) — Бендиго Спирит (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 11:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Аделаида Лайтинг (жeн) — Бендиго Спирит (жен): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Аделаида Лайтинг (жeн) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Аделаида Лайтинг (жeн) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Аделаида Лайтинг (жeн) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Аделаида Лайтинг (жeн) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Бендиго Спирит (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Бендиго Спирит (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аделаида Лайтинг (жeн) — Бендиго Спирит (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Аделаида Лайтинг (жeн) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Аделаида Лайтинг (жeн) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Аделаида Лайтинг (жeн) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Бендиго Спирит (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Бендиго Спирит (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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