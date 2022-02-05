Прогноз Гонзалез/Молтени — Гонзалез/Дуран (05-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Гонзалез/Молтени — Гонзалез/Дуран. Прогноз, ставки на матч. ATP (05.02.22)

05.02.2022 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Гонзалез/Молтени , а противостоять в этом поединке будет Гонзалез/Дуран.



Гонзалез/Молтени считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Гонзалез/Дуран 05.02.2022 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 18:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гонзалез/Молтени — Гонзалез/Дуран:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 05.02.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Гонзалез/Молтени — Гонзалез/Дуран. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 18:00 по Москве, пока не начался поединок. Гонзалез/Молтени и Гонзалез/Дуран еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Гонзалез/Молтени

В большинстве своих выигранных поединков Гонзалез/Молтени берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Гонзалез/Молтени с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Гонзалез/Молтени сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Гонзалез/Молтени также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Гонзалез/Дуран

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Гонзалез/Дуран теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Гонзалез/Дуран имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Гонзалез/Дуран испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Гонзалез/Дуран выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Гонзалез/Дуран занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Гонзалез/Молтени» — «Гонзалез/Дуран»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Гонзалез/Молтени и Гонзалез/Дуран впервые будут встречаться между собой. Если Гонзалез/Молтени уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гонзалез/Дуран пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Гонзалез/Молтени демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Гонзалез/Молтени – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Гонзалез/Молтени — Гонзалез/Дуран (05.02.2022), ставки и коэффициенты

Гонзалез/Молтени

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гонзалез/Молтени, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гонзалез/Молтени уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гонзалез/Молтени старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гонзалез/Молтени, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гонзалез/Молтени не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гонзалез/Молтени все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гонзалез/Молтени точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гонзалез/Дуран

Гонзалез/Дуран лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Гонзалез/Дуран играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Гонзалез/Дуран начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Гонзалез/Дуран выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Гонзалез/Дуран сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Гонзалез/Молтени — Гонзалез/Дуран Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гонзалез/Молтени и Гонзалез/Дуран начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гонзалез/Молтени и Гонзалез/Дуран показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гонзалез/Молтени и Гонзалез/Дуран провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гонзалез/Молтени и Гонзалез/Дуран действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гонзалез/Молтени — Гонзалез/Дуран: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Гонзалез/Молтени и Гонзалез/Дуран, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Гонзалез/Молтени и Гонзалез/Дуран уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гонзалез/Молтени — Гонзалез/Дуран. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Гонзалез/Молтени и Гонзалез/Дуран.



http://evolvegame.ru/cat2-520317-unbk-timbervulvz-zhen-triniti-uestern-spartans-zhen-prognoz-i-stavki-ot-specialista-05-02-22/