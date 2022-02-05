Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) (06-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) (06-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

06-го февраля 2022 года в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) примет соперника по национальному первенству Монтана Стэйт Бобкэтс (жен).



Баскетбольный поединок Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) – Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) пройдет в рамках престижного турнира 06-го февраля 2022 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 00:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен):

В 00:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен). Матч назначен на 06-го февраля 2022 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Монтана Стэйт Бобкэтс (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен)

На 06-го февраля 2022 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 00:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Прогноз и ставка на матч Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) 06-го февраля 2022 года

Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Монтана Стэйт Бобкэтс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 06-го февраля 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 00:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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