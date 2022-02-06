Ваншелбоим/Ромиос — Тэйлор/Тэйлор: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Ваншелбоим/Ромиос — Тэйлор/Тэйлор (08-го февраля), ставки и коэффициенты

Ваншелбоим/Ромиос — Тэйлор/Тэйлор (08-го февраля), ставки и коэффициенты

08-го февраля в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ваншелбоим/Ромиос , а противостоять в этом поединке будет Тэйлор/Тэйлор.



Ваншелбоим/Ромиос сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 08-го февраля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Тэйлор/Тэйлор. По Москве данный поединок начнется в 05:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Тэйлор/Тэйлор, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Ваншелбоим/Ромиос — Тэйлор/Тэйлор. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 08-го февраля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Ваншелбоим/Ромиос — Тэйлор/Тэйлор. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 05:00 по Москве, пока не начался поединок. Ваншелбоим/Ромиос и Тэйлор/Тэйлор еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Ваншелбоим/Ромиос

По непонятным причинам Ваншелбоим/Ромиос в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Ваншелбоим/Ромиос теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Ваншелбоим/Ромиос занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Ваншелбоим/Ромиос играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Ваншелбоим/Ромиос имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Тэйлор/Тэйлор

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Тэйлор/Тэйлор в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Тэйлор/Тэйлор уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Тэйлор/Тэйлор уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Тэйлор/Тэйлор обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Ваншелбоим/Ромиос — Тэйлор/Тэйлор

Ваншелбоим/Ромиос и Тэйлор/Тэйлор – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Ваншелбоим/Ромиос — Тэйлор/Тэйлор 08-го февраля

Ваншелбоим/Ромиос

Ваншелбоим/Ромиос не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Ваншелбоим/Ромиос любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Ваншелбоим/Ромиос умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Ваншелбоим/Ромиос не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Ваншелбоим/Ромиос умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Тэйлор/Тэйлор

Тэйлор/Тэйлор лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Тэйлор/Тэйлор играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Тэйлор/Тэйлор начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Тэйлор/Тэйлор выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Тэйлор/Тэйлор сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ваншелбоим/Ромиос — Тэйлор/Тэйлор Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ваншелбоим/Ромиос и Тэйлор/Тэйлор начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ваншелбоим/Ромиос и Тэйлор/Тэйлор показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ваншелбоим/Ромиос и Тэйлор/Тэйлор провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ваншелбоим/Ромиос и Тэйлор/Тэйлор действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ваншелбоим/Ромиос — Тэйлор/Тэйлор: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ваншелбоим/Ромиос и Тэйлор/Тэйлор, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ваншелбоим/Ромиос сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Тэйлор/Тэйлор имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ваншелбоим/Ромиос – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ваншелбоим/Ромиос и Тэйлор/Тэйлор на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ваншелбоим/Ромиос — Тэйлор/Тэйлор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ваншелбоим/Ромиос и Тэйлор/Тэйлор букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ваншелбоим/Ромиос и Тэйлор/Тэйлор проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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