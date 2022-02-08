Прогноз Смрити Бхасин — Сандипти Сингх Рао (09-го февраля), ставки и коэффициенты

Смрити Бхасин — Сандипти Сингх Рао. Прогноз, ставки на матч. ITF (09.02.22)

09-го февраля в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Смрити Бхасин , а противостоять в этом поединке будет Сандипти Сингх Рао.



В 07:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Смрити Бхасин и Сандипти Сингх Рао. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 09-го февраля, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Смрити Бхасин — Сандипти Сингх Рао. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 09-го февраля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Смрити Бхасин — Сандипти Сингх Рао вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Смрити Бхасин и Сандипти Сингх Рао не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 07:30 по МСК.

Смрити Бхасин

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Смрити Бхасин находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Смрити Бхасин является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Смрити Бхасин умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Смрити Бхасин обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Смрити Бхасин может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Сандипти Сингх Рао

На этом турнире Сандипти Сингх Рао играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Сандипти Сингх Рао все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Сандипти Сингх Рао не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Сандипти Сингх Рао уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Сандипти Сингх Рао на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Сандипти Сингх Рао пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Смрити Бхасин — Сандипти Сингх Рао. Прогноз, ставки на матч(09.02.22)

Смрити Бхасин

На этом турнире именно Смрити Бхасин может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Смрити Бхасин отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Смрити Бхасин еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Смрити Бхасин не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Сандипти Сингх Рао

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Сандипти Сингх Рао хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Сандипти Сингх Рао никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Сандипти Сингх Рао сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Сандипти Сингх Рао всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Смрити Бхасин — Сандипти Сингх Рао Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Смрити Бхасин и Сандипти Сингх Рао начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Смрити Бхасин и Сандипти Сингх Рао показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Смрити Бхасин и Сандипти Сингх Рао провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Смрити Бхасин и Сандипти Сингх Рао действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Смрити Бхасин — Сандипти Сингх Рао: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Смрити Бхасин имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Смрити Бхасин и Сандипти Сингх Рао отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Сандипти Сингх Рао в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Смрити Бхасин превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Сандипти Сингх Рао сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Смрити Бхасин гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Смрити Бхасин — Сандипти Сингх Рао. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Смрити Бхасин и Сандипти Сингх Рао.



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