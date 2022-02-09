Талаеа Эль Геиш — Эль-Гунах: единоборств будет много, голов — нет

Талаеа Эль Геиш — Эль-Гунах прогноз профессионала 09.02.22

«Талаеа Эль Геиш» – «Эль-Гунах». 09.02.22. Прогноз и ставки на матч

После трех выездных поединков подряд футбольный клуб Талаеа Эль Геиш возвращается домой и 09-го февраля проведет первый матч в родных стенах. А в гости приезжают футболисты клуба Эль-Гунах, так что встреча не обещает быть легкой. Свисток главного арбитра о начале игры прозвучит в 21:00 по Москве. Если брать всю историю данного противостояния, то в нем было уже 34 матча, по итогам которых лучше себя проявил футбольный клуб Эль-Гунах, одержавший пятнадцать побед при шести поражениях. Гости также смогли выиграть три из последних четырех встреч.



В матче команды Талаеа Эль Геиш и команды Эль-Гунах, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Талаеа Эль Геиш демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Талаеа Эль Геиш. Команда Эль-Гунах значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Эль-Гунах будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Эль-Гунах не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Талаеа Эль Геиш — Эль-Гунах:

Так как большинство делает ставку на победу хозяев поля, то коэффициент на победу постоянно падает и сейчас он составляет 2.27. На ничью в футбольном матче Талаеа Эль Геиш — Эль-Гунах стоит коэффициент 3.1, а на выигрыш гостей принимаются ставки по котировке 2.964.

Прогноз на матч Талаеа Эль Геиш – Эль-Гунах (Чемпионат Египта, матч национального перевентсва, воскресенье, 09-го февраля):Футбольный клуб Талаеа Эль Геиш получил от букмекеров на свою победу котировку 2.27, а по коэффициенту 2.964 можно сделать ставку на выигрыш ФК Эль-Гунах. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Талаеа Эль Геиш и команда Эль-Гунах – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Талаеа Эль Геиш и команды Эль-Гунах – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Талаеа Эль Геиш и команды Эль-Гунах практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Талаеа Эль Геиш и команда Эль-Гунах всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Талаеа Эль Геиш – Эль-Гунах 09.02.22

09-го февраля состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Талаеа Эль Геиш — Эль-Гунах. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 21:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Талаеа Эль Геиш и Эль-Гунах встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Талаеа Эль Геиш одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Талаеа Эль Геиш и команда Эль-Гунах выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Талаеа Эль Геиш и команда Эль-Гунах находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Талаеа Эль Геиш – Эль-Гунах (09-го февраля), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Талаеа Эль Геиш и команды Эль-Гунах – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Эль-Гунах – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Эль-Гунах не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Талаеа Эль Геиш, а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Талаеа Эль Геиш

Футбольный клуб Талаеа Эль Геиш претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Талаеа Эль Геиш показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Эль-Гунах

В этом сезоне футболисты клуба Эль-Гунах сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Эль-Гунах много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Эль-Гунах подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Эль-Гунах не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Талаеа Эль Геиш – Эль-Гунах

Впереди футболистов команды Талаеа Эль Геиш ждут серьезные испытания, так как клубу предстоят матчи со всеми командами, которые ведут борьбу в верхней части турнирной таблицы. Поэтому домашний матч с футболистами команды Эль-Гунах является одной из важнейших игр сезона для хозяев поля, так как это реальный шанс взять очки и постараться сохранить прописку в чемпионате. Отметим, что для гостей этот матч не будет значить ровным счетом ничего, так как, благодаря победам в прошлых турах, команда Эль-Гунах смогла гарантировать себе прописку в чемпионате, поэтому сейчас футболисты гостей могут играть в свое удовольствие. Судя по информации с официального сайта команды Талаеа Эль Геиш, клуб серьезно настраивается на матч. Менеджер сообщил, что в игре примут участие все футболисты основы, в спешном порядке ставят на ноги футболистов с легкими травмами, так что, хозяева поля всерьез рассчитывают взять очки в этом матче. Так как футболистам команды Талаеа Эль Геиш некуда отступать, то мы предполагаем, что они смогут добиться победы в этом матче, поэтому, и рекомендуем делать ставки на победу хозяев поля. При этом гости постараются навязать свой футбол, следовательно, общий тотал голов, предлагаемый букмекерами, команды пробьют. Неплохой ставкой в этом матче видится ставка на то, что обе команды забьют, так как ни хозяева поля, ни гости не отличаются надежной игрой в обороне. Так как матч будет нервным, то мы ждем здесь много фолов и желтых карточек, общий тотал которых рекомендуем заигрывать на больше. А вот угловых в матче должно быть мало, так как клубы не являются лидерами чемпионата по количеству стандартов.

Победу в матче одержит Талаеа Эль Геиш — 2.27, ничья по результатам противостояния — 3.1, победу в матче одержит Эль-Гунах — 2.964.



Талаеа Эль Геиш — Эль-Гунах. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Египта 09-го февраля

Не всегда удается найти интересную ставку на исход за высокий коэффициент, однако в матче команды Талаеа Эль Геиш и команды Эль-Гунах, которые встретятся в ближайшем туре, нашим экспертам удалось найти интересную ставку. Итак, между собой будут встречаться команды, которые уже решили все свои вопросы в чемпионате, следовательно, в оставшихся матчах до конца сезона клубы могут откровенно валять дурака в плане результатов. Несмотря на то, что хозяева поля несколько опережают в турнирной таблице своих соперников, такой низкий коэффициент на победу команды Талаеа Эль Геиш в этом матче – сложно считать нормальной котировкой. Скорее всего, букмекер опирается на инсайдерскую информацию. Однако если взглянуть на результаты очных противостояний команд, то мы видим, что в первом матче этого сезона между футболистами команды Талаеа Эль Геиш и команды Эль-Гунах была ничья. А в прошлом сезоне клубы разошлись домашними победами. Делаем вывод, никто никому ничего не должен, следовательно, сегодня тоже можно смело заигрывать ничью в этом матче, благо, букмекеры предлагают довольно внушительный коэффициент на это событие. Те, кто не привык рисковать за большой коэффициент, могут попробовать сделать ставку на то, что гости не проиграют в этом матче. По присутствующей информации, оба клуба будут выступать не в оптимальных составах. Еще одной неплохой ставкой в этом матче является ставка на то, что обе команды забьют. В общий тотал лезть страшно, так как могут сыграть классику – 1:1. В статистику тоже рекомендуем не лезть, так как матч мутный, а исход особо ничего не решит ни для кого из соперников.

«Талаеа Эль Геиш»

Несмотря на то, что футбольный клуб Талаеа Эль Геиш сохраняет за собой высокое седьмое место в чемпионате, это связано в первую очередь с великолепным стартом сезона, а во вторую с тем, что многие оппоненты демонстрируют слабые результаты и не могут догнать хозяев. Сама же команда сейчас пребывает не в лучшей форме, так как выиграть не получается уже девять туров. В них футбольный клуб Талаеа Эль Геиш пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Причем, три поражения были на своем поле. Теперь отставание от шестого места увеличилось до непреодолимых девяти очков, а команды снизу начали наступать на пятки. Потерю формы можно объяснить тем, что после хорошего старта сезона к главному тренеру начали проявлять интерес более богатые команды, так что неигровые моменты стали отвлекать от подготовки, что привело к потере результатов. Так что, сенсационной квалификации в еврокубки не будет, а команде придется довольствоваться финишем в середине турнирной таблицы. Среди игроков основы у хозяев нет травмированных.



«Эль-Гунах»

Этим летом футбольный клуб Эль-Гунах провел громкую трансферную кампанию, так что болельщики ожидали высоких результатов. Но, сезон начался совершенно не так, как хотелось, ведь большинство матчей было проиграно, а главный тренер все равно пытался ввести в игру новичков, хотя они явно не улучшали игру команды. Такое упрямство стоило наставнику работы, так что быстро руководство гостей пригласило другого специалиста, обладающего не меньшим опытом в данной лиге. Он сразу же внес коррективы в состав, так что сейчас футбольный клуб Эль-Гунах уже является крепким середняком и не позволяет легко отбирать у себя очки. Из зоны вылета гости поднялись на десятую строчку, так что от вылета уже себя обезопасили, но побороться за квалификацию в Лигу Европы не получится, ведь из-за слабого начала сезона отставание от лидеров очень большое. Кроме того, сейчас у команды снова начался спад, так как в последних шести турах получилось набрать только четыре очка. А ведь серьезных проблем с составом у гостей нет.

Статистика и личные встречи

Непростой матч ждет всех любителей футбола. В преддверии того, что все футбольные чемпионаты выходят на финишную прямую, для многих команд оставшийся игровой отрезок станет серьезным испытанием, так как положение в турнирной таблице обязывает играть только на победу. Команда Талаеа Эль Геиш и команда Эль-Гунах пока находятся в числе неудачников, так как еще не обеспечили себе прописку в чемпионате на будущий сезон. Однако по сравнению с аутсайдерами, дела у этих команд обстоят лучше, так как они имеют отличные шансы решить свои задачи в оставшихся матчах, причем, даже имеют право на осечку. Однако менеджеры клубов не хотели бы откладывать решение задач на потом, поэтому в сегодняшнем противостоянии команды будут играть только на победу, а это означает, что нашим экспертам придется постараться, чтобы предложить бетторам отличные прогнозы на принципиальный матч двух представителей нижней части турнирной таблицы. Вообще, у футбольных экспертов есть отличное мнение, что когда между собой встречаются представители подвалов турнирной таблицы любого футбольного чемпионата, необходимо ставить на победу или не проигрыш той команды, которая выступает в родных стенах. Это правило работает практически безошибочно, принося на дистанции солидный плюс. Однако, прогнозируя матч команды Талаеа Эль Геиш и команды Эль-Гунах, эксперты нашего ресурса руководствуются не только правилами, но и статистикой, тщательный анализ которой позволят нам находить интересные предложения букмекеров и использовать их для ставок. Ниже мы приготовили несколько интересных ставок, советуем ознакомиться с ними, ну и не пропустите матч, мы думаем, там будет много всего интересного.

«Талаеа Эль Геиш» — «Эль-Гунах»: кто фаворит грядущей встречи?

Талаеа Эль Геиш — Эль-Гунах. Прогноз на футбол (09.02.22)

Не самый тяжелый матч ждет футболистов команды Эль-Гунах. Лидеры чемпионата отправляются в гости к команде, которая ведет борьбу за выживание, однако, судя по результатам клуба в последних матчах, да и в целом по сезону, вряд ли эта борьба будет успешной. Гости, в принципе, довольно комфортно чувствуют себя в качестве лидера турнирной таблицы, поэтому могут позволить себе не выставлять основной состав. Хотя, даже футболисты резерва гостей существенно превосходят своих соперников в классе. Букмекеры верно оценили шансы команд в этом матче. Команда Эль-Гунах должна быть фаворитом, так как возглавляет турнирную таблицу. Анализируя очные матчи этих футбольных клубов, наши эксперты пришли к мнению, что победа гостей в этом матче не будет разгромной, поэтому здесь есть все основания заиграть плюсовой гандикап хозяев поля. Общий тотал забитых мячей мы рассматриваем, отталкиваясь от гола команды Талаеа Эль Геиш, поэтому, велика вероятность того, что клубы перебьют заявленный букмекерами тотал голов. Угловых в матче тоже ожидается много, команда Талаеа Эль Геиш и команда Эль-Гунах всегда в матчах между собой подают много угловых. Общий тотал фолов и карточек мы бы рекомендовали играть на меньше, так как, глядя на предложенный букмекерами тотал, мы полагаем, что он несколько завышен, следовательно, необходимо этим воспользоваться. В принципе, можно было бы заиграть фору желтых карточек команды Талаеа Эль Геиш, так как хозяева поля в нынешнем сезоне играют грубо, однако фора выставлена правильно, возможно, ситуация изменится по ходу матча, тогда можно воспользоваться нашей рекомендацией для лайв-ставок.

Талаеа Эль Геиш — Эль-Гунах: единоборств будет много, голов — нет

Несколько лет назад футбол был более прогнозирован, команды демонстрировали стабильные результаты, а прогнозировать статистику было совсем легко. Однако все течет и все меняется, меняемся мы, меняется и футбол. Сегодня эта игра становится более динамичной, команды предпочитают более активно действовать у чужих ворот, не выстраивая глубоко эшелонированную оборону у собственной штрафной площадки. Времена игры на удержание нужного результата проходят. Тем не менее, новые времена, с молодыми тренерами и молодыми талантливыми футболистами, не менее интересны. Теперь в моде атакующий футбол, с большим количеством ударов и забитых голов, когда стадион ревет от восторга, а один футболист может забивать пять раз в ворота своих соперников, и это уже никого не удивляет. Изменения пошли на пользу этой игры. Наши эксперты надеются, что и в будущем футбол будет только прогрессировать, а наши прогнозы при этом будут оставаться такими же четкими, и будут также стабильно приносить прибыль. Всем удачи!

Несмотря на то, что в футбольном матче Талаеа Эль Геиш — Эль-Гунах букмекеры на стороне гостей, футбольные прогнозисты не сомневаются в высокой мотивации хозяев, что позволяет сделать ставку на их победу с форой +1 гол.

Талаеа Эль Геиш – Эль-Гунах: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Талаеа Эль Геиш и команды Эль-Гунах, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Талаеа Эль Геиш и команды Эль-Гунах сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Талаеа Эль Геиш и команды Эль-Гунах довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.