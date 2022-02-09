Прогноз Теннесси Чаттануга Мокс — Западная Каролина Катамонтс (10-го февраля), ставки и коэффициенты

Теннесси Чаттануга Мокс — Западная Каролина Катамонтс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (10.02.22)

10-го февраля 2022 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Теннесси Чаттануга Мокс примет соперника по национальному первенству Западная Каролина Катамонтс.



Болельщики баскетбольного клуба Теннесси Чаттануга Мокс очень любят матчи против БК Западная Каролина Катамонтс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 10-го февраля 2022 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 03:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Теннесси Чаттануга Мокс одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Теннесси Чаттануга Мокс — Западная Каролина Катамонтс:

На 10-го февраля 2022 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Теннесси Чаттануга Мокс — Западная Каролина Катамонтс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 03:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс, одержав семь побед.

Теннесси Чаттануга Мокс

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Теннесси Чаттануга Мокс уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Теннесси Чаттануга Мокс подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Теннесси Чаттануга Мокс старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Западная Каролина Катамонтс

На данный момент баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Западная Каролина Катамонтс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Западная Каролина Катамонтс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

NCAA, Теннесси Чаттануга Мокс — Западная Каролина Катамонтс

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Теннесси Чаттануга Мокс — Западная Каролина Катамонтс, запланированного на 10-го февраля 2022 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Теннесси Чаттануга Мокс и Западная Каролина Катамонтс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Теннесси Чаттануга Мокс.



Теннесси Чаттануга Мокс — Западная Каролина Катамонтс (10-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Теннесси Чаттануга Мокс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Теннесси Чаттануга Мокс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Теннесси Чаттануга Мокс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Западная Каролина Катамонтс

В прошлом матче баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Западная Каролина Катамонтс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Теннесси Чаттануга Мокс — Западная Каролина Катамонтс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 10-го февраля 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Теннесси Чаттануга Мокс — Западная Каролина Катамонтс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Теннесси Чаттануга Мокс — Западная Каролина Катамонтс: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Теннесси Чаттануга Мокс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Теннесси Чаттануга Мокс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Теннесси Чаттануга Мокс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Западная Каролина Катамонтс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Западная Каролина Катамонтс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Теннесси Чаттануга Мокс — Западная Каролина Катамонтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Теннесси Чаттануга Мокс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Теннесси Чаттануга Мокс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Западная Каролина Катамонтс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Западная Каролина Катамонтс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Западная Каролина Катамонтс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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