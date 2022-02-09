Мухаммад/Родионова — Баягич/Уэбб: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Мухаммад/Родионова — Баягич/Уэбб (10-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мухаммад/Родионова — Баягич/Уэбб 10-го февраля 2022 года

10-го февраля 2022 года в 05:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мухаммад/Родионова , а противостоять в этом поединке будет Баягич/Уэбб.



Теннисное противостояние Мухаммад/Родионова — Баягич/Уэбб пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 10-го февраля 2022 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 05:05 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Мухаммад/Родионова является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Мухаммад/Родионова — Баягич/Уэбб. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Мухаммад/Родионова имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 10-го февраля 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Баягич/Уэбб. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 05:05. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Мухаммад/Родионова имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Мухаммад/Родионова

На данный момент Мухаммад/Родионова является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Мухаммад/Родионова однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Мухаммад/Родионова демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Мухаммад/Родионова хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Мухаммад/Родионова часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Баягич/Уэбб

На этом турнире Баягич/Уэбб играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Баягич/Уэбб все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Баягич/Уэбб не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Баягич/Уэбб уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Баягич/Уэбб на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Баягич/Уэбб пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Мухаммад/Родионова — Баягич/Уэбб. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мухаммад/Родионова и Баягич/Уэбб впервые будут встречаться между собой. Если Мухаммад/Родионова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Баягич/Уэбб пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мухаммад/Родионова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мухаммад/Родионова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Мухаммад/Родионова — Баягич/Уэбб 10-го февраля 2022 года

Мухаммад/Родионова

На этом турнире именно Мухаммад/Родионова может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Мухаммад/Родионова отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Мухаммад/Родионова еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Мухаммад/Родионова не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Баягич/Уэбб

Несмотря на свой молодой возраст, Баягич/Уэбб демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Баягич/Уэбб уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Баягич/Уэбб станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Баягич/Уэбб, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Баягич/Уэбб умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Баягич/Уэбб имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Мухаммад/Родионова — Баягич/Уэбб Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мухаммад/Родионова и Баягич/Уэбб. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мухаммад/Родионова и Баягич/Уэбб встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мухаммад/Родионова и Баягич/Уэбб довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мухаммад/Родионова и Баягич/Уэбб подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мухаммад/Родионова — Баягич/Уэбб: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мухаммад/Родионова и Баягич/Уэбб которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мухаммад/Родионова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Баягич/Уэбб хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мухаммад/Родионова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Баягич/Уэбб умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мухаммад/Родионова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Баягич/Уэбб вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мухаммад/Родионова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мухаммад/Родионова — Баягич/Уэбб. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мухаммад/Родионова и Баягич/Уэбб.



http://evolvegame.ru/cat3-521873-stavki-na-match-botik-van-de-zandshulp-irzhi-lehekka-prognoz-na-tennis-ot-10-02-22/