Пуннин Ковапитуктед — Сандипти Сингх Рао: в ожидании «эйсов»

Прогноз Пуннин Ковапитуктед — Сандипти Сингх Рао (11-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Пуннин Ковапитуктед — Сандипти Сингх Рао (11-го февраля), ставки и коэффициенты

11-го февраля в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пуннин Ковапитуктед , а противостоять в этом поединке будет Сандипти Сингх Рао.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Пуннин Ковапитуктед — Сандипти Сингх Рао, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 11-го февраля, а его начало по МСК будет в 08:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Пуннин Ковапитуктед. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пуннин Ковапитуктед — Сандипти Сингх Рао:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Пуннин Ковапитуктед — Сандипти Сингх Рао, которая пройдет 11-го февраля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 08:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Пуннин Ковапитуктед

В этом сезоне Пуннин Ковапитуктед показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Пуннин Ковапитуктед сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Пуннин Ковапитуктед еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Пуннин Ковапитуктед обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Пуннин Ковапитуктед играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Пуннин Ковапитуктед любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Сандипти Сингх Рао

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Сандипти Сингх Рао теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Сандипти Сингх Рао имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Сандипти Сингх Рао испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Сандипти Сингх Рао выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Сандипти Сингх Рао занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Пуннин Ковапитуктед — Сандипти Сингх Рао. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Пуннин Ковапитуктед и Сандипти Сингх Рао. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Пуннин Ковапитуктед и Сандипти Сингх Рао должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Пуннин Ковапитуктед — Сандипти Сингх Рао 11-го февраля

Пуннин Ковапитуктед

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Пуннин Ковапитуктед, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Пуннин Ковапитуктед уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Пуннин Ковапитуктед старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Пуннин Ковапитуктед, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Пуннин Ковапитуктед не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Пуннин Ковапитуктед все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Пуннин Ковапитуктед точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Сандипти Сингх Рао

На этом турнире Сандипти Сингх Рао играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Сандипти Сингх Рао какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Сандипти Сингх Рао уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Сандипти Сингх Рао много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Сандипти Сингх Рао сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Сандипти Сингх Рао не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Пуннин Ковапитуктед — Сандипти Сингх Рао Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Пуннин Ковапитуктед и Сандипти Сингх Рао, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Пуннин Ковапитуктед и Сандипти Сингх Рао играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Пуннин Ковапитуктед, и Сандипти Сингх Рао неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Пуннин Ковапитуктед — Сандипти Сингх Рао: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Пуннин Ковапитуктед имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Пуннин Ковапитуктед и Сандипти Сингх Рао отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Сандипти Сингх Рао в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Пуннин Ковапитуктед превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Сандипти Сингх Рао сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Пуннин Ковапитуктед гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пуннин Ковапитуктед — Сандипти Сингх Рао. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Пуннин Ковапитуктед и Сандипти Сингх Рао, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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