Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — НортПорт Батанг Пьер: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — НортПорт Батанг Пьер (12.02.2022), ставки и коэффициенты

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — НортПорт Батанг Пьер (12-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

12-го февраля 2022 года в 13:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс примет соперника по национальному первенству НортПорт Батанг Пьер.



Баскетболисты клубов Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс и НортПорт Батанг Пьер в 13:45 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 12-го февраля 2022 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — НортПорт Батанг Пьер:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс проводит на своей площадке, и 12-го февраля 2022 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба НортПорт Батанг Пьер. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 13:45 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс, а один раз сильнее были игроки БК НортПорт Батанг Пьер.

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

На этот матч баскетболисты клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



НортПорт Батанг Пьер

В составе баскетбольного клуба НортПорт Батанг Пьер нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде НортПорт Батанг Пьер уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — НортПорт Батанг Пьер, несмотря на то, что он должен пройти только 12-го февраля 2022 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 13:45 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — НортПорт Батанг Пьер (12-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

В последние годы Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

НортПорт Батанг Пьер

В прошлом месяце баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — НортПорт Батанг Пьер Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — НортПорт Батанг Пьер, который должен пройти 12-го февраля 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 13:45 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — НортПорт Батанг Пьер: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба НортПорт Батанг Пьер не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс — НортПорт Батанг Пьер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба НортПорт Батанг Пьер сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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