Гарсия-Перес/Нолл — Бонавантюр/Касцино: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Гарсия-Перес/Нолл — Бонавантюр/Касцино (15.02.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гарсия-Перес/Нолл — Бонавантюр/Касцино 15 февраля

15 февраля в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гарсия-Перес/Нолл , а противостоять в этом поединке будет Бонавантюр/Касцино.



Теннисное противостояние Гарсия-Перес/Нолл — Бонавантюр/Касцино пройдет 15 февраля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 15:30 по московскому времени. Хотя Гарсия-Перес/Нолл и Бонавантюр/Касцино уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Бонавантюр/Касцино.



Гарсия-Перес/Нолл — Бонавантюр/Касцино. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

15 февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Гарсия-Перес/Нолл — Бонавантюр/Касцино. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Бонавантюр/Касцино, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Бонавантюр/Касцино выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Гарсия-Перес/Нолл

На данный момент Гарсия-Перес/Нолл является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Гарсия-Перес/Нолл однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Гарсия-Перес/Нолл демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Гарсия-Перес/Нолл хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Гарсия-Перес/Нолл часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Бонавантюр/Касцино

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бонавантюр/Касцино на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бонавантюр/Касцино демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бонавантюр/Касцино имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бонавантюр/Касцино намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бонавантюр/Касцино не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бонавантюр/Касцино будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бонавантюр/Касцино и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бонавантюр/Касцино умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Гарсия-Перес/Нолл и Бонавантюр/Касцино. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Гарсия-Перес/Нолл и Бонавантюр/Касцино в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Гарсия-Перес/Нолл и Бонавантюр/Касцино имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Гарсия-Перес/Нолл — Бонавантюр/Касцино 15 февраля

Гарсия-Перес/Нолл

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Гарсия-Перес/Нолл выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Гарсия-Перес/Нолл всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Гарсия-Перес/Нолл уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Гарсия-Перес/Нолл занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Гарсия-Перес/Нолл больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Гарсия-Перес/Нолл имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бонавантюр/Касцино

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Бонавантюр/Касцино хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Бонавантюр/Касцино никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Бонавантюр/Касцино сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Бонавантюр/Касцино всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Гарсия-Перес/Нолл — Бонавантюр/Касцино Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гарсия-Перес/Нолл и Бонавантюр/Касцино аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Гарсия-Перес/Нолл и Бонавантюр/Касцино обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Гарсия-Перес/Нолл и Бонавантюр/Касцино постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Гарсия-Перес/Нолл — Бонавантюр/Касцино: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гарсия-Перес/Нолл имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гарсия-Перес/Нолл и Бонавантюр/Касцино отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бонавантюр/Касцино в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гарсия-Перес/Нолл превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бонавантюр/Касцино сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гарсия-Перес/Нолл гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гарсия-Перес/Нолл — Бонавантюр/Касцино. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Гарсия-Перес/Нолл и Бонавантюр/Касцино.



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