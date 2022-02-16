Прогноз Нью-Джерси Тех Хайлендерс — Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс (17-го февраля), ставки и коэффициенты

Нью-Джерси Тех Хайлендерс — Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс. Прогноз, ставки на матч (17.02.22)

17-го февраля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс примет соперника по национальному первенству Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Нью-Джерси Тех Хайлендерс – Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс, запланированный на 17-го февраля. Баскетболисты появятся на площадке в 03:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нью-Джерси Тех Хайлендерс — Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс проводит на своей площадке, и 17-го февраля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 03:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Нью-Джерси Тех Хайлендерс, а один раз сильнее были игроки БК Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс.

Нью-Джерси Тех Хайлендерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Нью-Джерси Тех Хайлендерс нет более травмированных игроков основы.



Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс

На данный момент баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

NCAA, Нью-Джерси Тех Хайлендерс — Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс

На 17-го февраля организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Нью-Джерси Тех Хайлендерс — Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 03:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Нью-Джерси Тех Хайлендерс — Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс (17-го февраля), ставки и коэффициенты

Нью-Джерси Тех Хайлендерс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Нью-Джерси Тех Хайлендерс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Нью-Джерси Тех Хайлендерс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Нью-Джерси Тех Хайлендерс — Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Нью-Джерси Тех Хайлендерс — Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс, который должен пройти 17-го февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Нью-Джерси Тех Хайлендерс — Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс: гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Нью-Джерси Тех Хайлендерс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Нью-Джерси Тех Хайлендерс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Джерси Тех Хайлендерс — Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Нью-Джерси Тех Хайлендерс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Нью-Джерси Тех Хайлендерс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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